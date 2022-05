TSC DOČEKUJE NAPREDAK U BAČKOJ TOPOLI Lazetić: U dobrom smo momentu

"Spremni smo. U dobrom smo momentu, ali ipak očekujem zahtenvu i napornu utakmicu. Zadovoljan sam kako smo odigrali protiv Voždovca i kako izgledamo na treninzima. Verujem da će dosta toga zavisiti od nas", izjavio je Lazetić, a preneo klub.

Lazetić je rekao i da pritisak pred duel sa Napretkom postoji, ali da on neće biti prepreka da klub ostvari povoljan rezultat.

"Na svakom meču i treningu brinem da li će sve proteći kako treba. Pritisak postoji, ali to je pozitivan pritisak. Da smo osmi na tabeli ekipi bi bilo teže da nadje motiv. Želeli smo ovu situaciju i borbu za četvrto mesto. Sada sve zavisi od nas, tako da nas pritisak ne sputava", rekao je Lazetić.

foto: Starsportphoto

TSC je trenutno šesti na tabeli sa 45 bodova, i ima tri boda boda manje od Voždovca i niškog Radničkog koji su na deobi četvrtog mesta, koje vodi u Evropu.

U prethodnom kolu TSC je kao domaćin odigrao nerešeno protiv Voždovca 1:1.

"Zadovoljan sam kako smo odigrali protiv Voždovca. Znam da svi, i igrači i stručni štab, očekuju samo pobede, ali i protivnik se nešto pita. Najvažnije je da igramo dobro, a to će dovesti i do rezultata", rekao je on.

Fudbaler TSC-a Jug Stanojev je izjavio da će ceo tim dati maksimum na utakmici protiv Napretka.

"Napredak je ove sezone odlično igrao i plasirao se u plej-of. Nama je svaka utakmica od velikog značaja. Daćemo sve od sebe, kako u ovom, tako i u preostala tri meča, kako bismo izborili četvrtu poziciju i plasman u Evropu", izjavio je Stanojev.

Meč između TSC-a i Napretka, na programu je u petak, 6. maja od 18:30, i igraće se na stadionu Arena u Bačkoj Topoli.

(Beta)