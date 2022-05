ZVEZDA IZLEPILA CEO GRAD PLAKATIMA, SRNIĆ POZVAO NAVIJAČE: Ako budemo pravi bićemo šampioni! Dođite da zajedno pobedimo Radnički!

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 17.00 časova dočekati niški Radnički u okviru petog kola plej-ofa. Volonteri crveno-belih izlepili su centar Beograda plakatima preko kojih pozivaju navijače na utakmicu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

U Crvenoj zvezdi se nadaju da će uspeti da napune Marakanu. Poziv je upućen svim simpatizerima, cene karata su više nego popularne, a lepo vreme bi trebalo da izmami veliki broj navijača da dođu na stadion "Rajko Mitić" u subotu veče.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prvotimac Slavoljub Srnić je neko ko zna kako se osvajaju titule u crveno-belom dresu. Univerzalac koji igra u sjajnoj formi je svestan šta je neophodno u preostala tri prvenstvena meča kako bi se na kraju sezone podigao pehar.

- Svesni smo da je sve u našim rukama i da ukoliko budemo pravi u preostale tri utakmice - bićemo šampioni. Vredno radimo za to, smatram da smo najbolja ekipa u prvenstvu i to dokazujemo iz meča u meč. Naravno da neće biti lako, prošli put smo protiv Radničkog na Marakani igrali u Kupu i tek posle penala smo uspeli da prođemo dalje. Golman im je odlično branio i na nama je da probamo da budemo sličniji onome u Nišu kada smo ih ubedljivo pobedili. Time bi se još više približili osvajajnju šampionske titule, a to je ono što smo zacrtali kao cilj. U međuvremenu nas čeka i utakmica polufinala Kupa, ali polako, idemo meč po meč - počeo je Srnić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Podrška sa tribina je od dragocenog značaja za crveno-bele, a Srnić veruje da će u subotu veliki broj zvezdaša ispuniti stadion "Rajko Mitić".

- Naši navijači su neverovatni. Imamo tu privilegiju da i kada smo gosti, dođu u ogromnom broju na tribine i naprave atmosferu kao da smo domaćini. Mnogo nam je lakše i lepše da igramo kada čujemo njihovu pesmu. Ne sumnjam da će ih doći što više u subotu, a želeo bih i lično da ih pozovem da ispune tribine protiv Radničkog i na taj način nam pomognu da ostvarimo novu pobedu. Jedva čekamo utakmicu, maksimalno smo fokusirani da u finišu sezone budemo najbolji - podvukao je Srnić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kurir sport