MILAN PAVKOV, NEMA KOME NIJE DAO GOL U SUPERLIGI: Spektakularan učinak napadača Crvene zvezde i miljenika Delija!

Milan Pavkov je u aktuelnoj sezoni postigao 11 pogodaka u crveno-belom dresu, a imponzantan podatak predstavlja činjenica da je "Zvezdina devetka" od 2018. godine pa do sada pogađala mrežu svih timova koji se trenutno takmiče u najvišem rangu srpskog fudbala.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pavkov, miljenik navijača, činio je čuda u dresu svog voljenog tima od kada se obavezao na vernost Crvenoj zvezdi u januaru 2017. godine. Robusni napadač postigao je ukupno 52 gola na 142 utakmice kada je u pitanju mandat proveden u Zvezdi. Centarfor rođen u Begeču je savladao Alison Bekera i Đanluliđija Donarumu u epskim okršajima sa Liverpulom i Milanom, kao i čuvare mreža Kluža i Helsinkija koji su takođe kapitulirali pred našim stamenim golgeterom, ali u pozadini učinak igrača rođenog 1994. godine je mnogo veći.

U nacionalnom prvenstvu, Pavkov je golgeterski niz započeo u sezoni 2018/19 kada se na utakmici protiv Spartaka na stadionu “Rajko Mitić” u dva navrata upisao na listu strelaca, a nakon toga pa do sada tresao je mreže svih superligaških timova i stigao do brojke do 44 gola u domaćem šampionatu.

foto: Starsport

Protiv Vojvodine Pavkov je uvek bio na visokom nivou, a tome svedoči podatak da je šest utakmica postigao isto toliko golova. Potom je uvek bio neumoljiv za golmane TSC-a gde je postigao četiri pogotka protiv tima iz Bačke Topole. Na duelima protiv Mladosti i Čukaričkog je postigao po tri gola, protiv Kolubare i Proletera dva pogotka, uz naravno Spartak gde je Pavkov prvi put pogodio za Crvenu zvezdu u zvaničnim mečevima.

Po jedan pogodak do sada Pavkov je dao Partizanu, niškom Radničkom, Voždovcu, Napretku, Radniku, Novom Pazaru i Radničkom iz Kragujevca. Sve to nas dovodi do neverovatnog podatka da je Milan Pavkov uspeo da se upiše u strelce protiv svih timova koji se takmiče u aktuelnoj sezoni Superlige Srbije.

foto: @starsport

Podsećanja radi, visoki napadač je uspešno savladao i golmane timova koji se više ne takmiče u najvišem rangu srpskog fudbala, poput Inđije (četiri gola), Rada (tri gola), Bačke (tri gola), Mačve (dva gola), Zlatibora (jedan gol) i Zemuna (jedan gol).

Učinak Milana Pavkova u Superligi Srbije: Vojvodina (6 golova) TSC (4 gola) Mladost (3 gola) Čukarički (3 gola) Kolubara (2 gola) Proleter (2 gola) Spartak (2 gola) Partizan (1 gol) Radnički Niš (1 gol) Voždovac (1 gol) Napredak (1 gol) Radnik (1 gol) Novi Pazar (1 gol) Radnički 1923 (1 gol)

Kurir sport