KATAPULTOM NA ZVEZDU: Milinković otvorio dušu pred dolazak lidera!

- Crvena zvezda je favorit, to je jasno i ne bih puno pričao o kvalitetu gostiju, individualnom, timskom, njihovom budžetu. Što se nas tiče, svestan sam da naši navijači nisu zadovoljni, ali moram da ih podsetim da smo ostvarili cilj, a kada sam došao u Napredak to je bio plasman u plej – of i da se zaustavi jedna loša priča, koja bi, da smo otišli u plej – aut ko zna kako rezultirala.

Od trenutka kada smo obezbedili plej – of uspeli smo da detektujemo mnogo problema. Pred poslednju utakmicu smo aktivirali katapult sistem. To je dži – pi – es praćenje i imamo jasne merljive rezultate, referentne vrednosti, koje su nam mnogo toga otkrile. Podsećam javnost da prethodni stručni štabovi to nisu koristili, ne znam zbog čega, ali mi smo dobili jasne odgovore zašto nam je forma ovakva, zašto u ovom periodu imamo i ovoliko povreda. Neću iznositi detalje, pre svega jer poštujem klub i grad u koji sam došao.

To su neke naše intimne stvari i ostaće za dobru analizu i za nauk za neke sledeće pripreme i naredne akcije. Mislim da je to jako važno i ne mogu da prihvatim, mi činimo sve što možemo i nosimo se sa situacijom iz dana u dan. Nije lepo izgubiti svaku utakmicu, ali mi smo osmi, pa smo osmi. Igramo protiv boljih, jačih, protiv ekipa koje imaju veći budžet od nas. Dve ekipe se bore za titulu, tri, do skoro četiri se baš žestoko bore za četvrto mesto, koje vodi u Evropu. Ali, ima osam ekipa koje bi vrlo rado zamenile mesto sa nama.

Jeste u fokusu utakmica sa Crvenom zvezdom, ali želeo sam da skrenem pažnju na sve ovo, jer ne mogu da prihvatim da je trenutno najviše u fokusu stručni štab i šta smo i kako uradili. Nisam selektirao tim, nisam odradio pripreme. Mi ćemo, u svakom slučaju, jer to nam je dužnost i obaveza, da izađemo i damo maksimum. Igramo protiv favorita, ali sa željom da se predstavimo u što boljem svetlu.

Sigurno je da će momci koji istrče na teren žestoko boriti za svaku loptu. Imamo problema, u toku ovog mini ciklusa otpali su kapiten Marjanović i Rašković, da ne nabrajam stare povrede. Ima i nekih pozitivnih vesti, Kerkez se vratio, Kočić se priključio, nemamo problema sa kartonima, izjavio je danas šef stručnig štaba Zoran Milinković.

Utakmica sa Crvenom zvezdom je visokorizična, pa će zato saobraćaj u ulicama oko stadiona biti zatvoren već u 15 časova. Ulaz na severnu tribinu, za navijače je besplatan, a karte se mogu preuzeti danas (petak) do 18 časova i sutra od 10 do 18, kada počinje i prodaja ulaznica za ostale tribine.

Cene su: jug – 400, istok – 500, zapad 1 – 600 i zapad 2 – 700 dinara, kao i u prethodnih 10 godina. Zbog visokog rizika, jer svaka karta je i polisa osiguranja, i deca moraju imati ulaznice.

Simpatizerima Crvene zvezde će biti omogućen ulazak na južnu, ili istočnu tribinu.

