GDE SU, ŠTA RADE, KOKEZA I PANTELIĆ? Do pre godinu dana bili su GLAVNI u srpskom fudbalu, a sada ni TRAGA, ni GLASA od njih!

Slaviša Kokeza i Marko Pantelić nestali su iz srpskog fudbala, ali i javnog sportskog života. Nekadašnji predsednik FS Srbije je u debeloj ilegali, kao i njegov prvi zamenik.

Posle ostavke Slaviše Kokeze krajem marta prošle godine, neko vreme Savez je vodio Marko Pantelić, dok ga s te funkcije nisu smenili Nenad Bjeković i Jovan Šurbatović. Jedno vreme se spekulisalo da je Slaviša Kokeza u inostranstvu, dok je Marko Pantelić poslednjih godinu dana van svih fudbalskih tokova.

Mirko Poledica, predsednik sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost" i član borda FIFPRO komentarisao je za Kurir ovaj fenomen iz fudbalskog života Srbije. Javnost interesuje da li je srpski fudbal u boljem stanju danas nego u vreme dok su Savez vodili Kokeza i Pantelić.

- Prošlo je više od godinu dana kako Kokeza i Pantelić nisu u srpskom fudbalu. Da bi se dala ozbiljna ocena o situaciji u srpskom fudbalu, potrebno je napraviti ozbiljne analize. Postavlja se pitanje kad govorimo o srpskom fudbalu, da li pričamo o fudbalu u Srbiji ili o reprezentaciji. Nije bilo dobro tada, a nije ni sada, pre svega kad raspravljamo o fudbalu u Srbiji, o pravima trenera i igrača. Suštinski se tu nije ništa promenilo. Što se tiče rezultata reprezentacije, oni su odlični - rekao je Mirko Poledica.

Ogroman problem predstavlja činjenica što FSS od odlaska Slaviše Kokeze nema predsednika.

- Mislim da je za bilo koju ozbiljnu organizaciju sramota ako više od godinu dana nema predsednika. Nema ni naznaka da li će izbora biti. Ono što mislim da je važno, a tiče se ljudi koji rukovode Savezom, jeste da bi češće trebalo da se pojavljuju u javnosti, da održavaju konferencije. Savez je potpuno zatvoren otkad je Bjeković postao zamenik predsednika. On se nikad nije pojavio pred medijima, tako je bilo i ranije. Javnost interesuje, s pravne strane, kako je Bjeković izabran za zamenika predsednika? To je u suprotnosti sa statutom FSS, jer po statutu samo predsednik predlaže zamenika, a mi ga u tom trenutku nismo imali jer je Kokeza podneo ostavku. Postoji tu još nekoliko pravnih pitanja na koja nikad nismo dobili odgovor. Ne znamo kako funkcioniše to v. d. stanje.

Lepu sliku o srpskom fudbalu stvaraju reprezentacija i plasman na Mundijal u Kataru.

- Definitivno, iz mog višedecenijskog iskustva, to je zasluga Dragana Stojkovića. On je prepoznao probleme, rešio ih, ubedio te momke da mogu igrati na vrhunskom nivou. Dokazao je da je trener najvažniji čovek u reprezentaciji, a i u klubu. Ima zasluga i fudbalera, naravno, ali na prvom mestu je selektor, koji je sve izneo na fantastičan način. UEFA i dalje prijavljuje da se nameštaju utakmice, ima pritužbi klubova... Mnogo je anomalija. Reprezentacija nije bila ogledalo Saveza, već samo ono što se dešava u Srbiji, u našim ligama. Zašto, jer igrači u reprezentaciju ne dolaze iz naših, već iz inostranih liga.

Poledica zamera što je FSS zatvoren i što čelnici Saveza ne održavaju redovne konferencije i brifinge sa novinarima, koji su ranijih godina bili redovna praksa.

- Kad pričam o rukovođenju FSS, imamo dve osobe koje su ekstremno bitne, a to su predsednik i generalni sekretar. Oni moraju barem dva puta u godini izaći u javnost da odgovaraju na pitanja novinara. FSS pripada građanima Srbije, to nije privatna firma, oni dobijaju budžetska sredstva od države. Za šest godina, koliko su sadašnji rukovodioci na čelu Saveza, samo su jednom izašli pred medije. I to kad smo izgubili od Ukrajine sa 5:0, kad je Slaviša Kokeza izašao i rekao da je to nacionalna sramota.

Mirko Poledica ima zanimljivu ideju koju bi trebalo primeniti.

- Nikad nisam video selektora s toliko uticaja na ekipu kao što je Stojković. Da se pitam, pritisnuo bih Piksija da potpiše ugovor na 10 godina! Ne na dve ili tri godine. Samo kontinuitetom možemo nešto da uradimo. Plus, dobro je prihvaćen u srpskoj javnosti, a mi tako nešto nismo imali već decenijama. Neka ga, neka radi svoj posao. Napravili bismo top rezultate - rekao je Poledica, a onda poentirao:

- Joakim Lev bio je selektor Nemačke dugi niz godina. Kad je otišao, nasledio ga je Hansi Flik, koji je od 1926. godine deveti selektor Nemačke! Pazite taj podatak, skoro 100 godina! A Piksi je od 2006. godine 13. selektor u Srbiji. Time sam sve rekao. Rezultati koje je postigla i postiže Nemačka, a mi... Besmisleno je porediti. Mi sada imamo pravog selektora i treba ga zadržati, zna posao i narod ga voli!

