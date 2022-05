UŽIVO, VIDEO! NAPREDAK - ZVEZDA (18.30) Ohi dobio šansu pre Pavkova u Kruševcu, crveno-beli nadomak odbrane titule! (VIDEO)

NAPREDAK - CRVENA ZVEZDA (18.30)

Tok utakmice:

Prvo poluvreme

Stadion: Mladost. Sudija: Marko Ivković.

NAPREDAK (4-2-3-1): Vasiljević - S. Jovanović, Kerkez, Kojčić, Spremo - Krstić, Milovanović - Đeković, Đuričković, Mladenović - Melunović. Trener: Milinković.

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan - Gajić, Eraković, Dragović - Rodić - Kanga, Sanogo - Ben, Katai, Ivanić - Ohi. Trener: Stanković.

Fudbaleri Zvezde u Kruševac stižu kao prvoplasirana ekipa sa 94 boda, dva više od drugoplasiranog Partizana. Crveno-beli drže sve u svojim rukama, pošto im je do kraja šampionata dovoljna jedna pobeda uz jedan remi kako bi odbranili šampionsku titulu.

Crveno-beli su u odličnoj seriji rezultata. U drugom delu prvenstva na gostovanjima su zabeležili sve pobede, a pred put u Kruševac obezbedili su i finale Kupa Srbije pobedom nad Novim Pazarom od čak 8:0, napravivši tako sjajnu uvertiru.

Napretkova forma je potpuna suprotnost Zvezdinoj. Od ulaska u plej-of Kruševaljani ne samo da nisu uspeli da osvoje nijedan bod, već nijednom nisu zatresli mrežu rivala.

Crvena zvezda je veliki favorit u ovom meču, a u poslednjih pet mečeva u Kruševcu crveno-beli su ostvarili isto toliko pobeda. Međutim, jesenas su crveno-beli na Marakani stigli tek do minimalne pobede!

- Prolaskom u finale kupa, kao što smo i pričali, izvukli smo maksimalan broj utakmica u sezoni na našu veliku sreću i zadovoljstvo, ali i na sreću naših navijača, koji su uvek tu, što su pokazali i protiv Novog Pazara. Svi zajedno idemo ka našem cilju. Čeka nas nezgodno gostovanje. Moram biti iskren i reći da Napredak u ovom plej-ofu nije ostvario pobedu, niti postigao gol, ali to ne treba da nas zavarava niti opušta. Uvek je to nezgodno i teško gostovanje. Uvek kada igraš van Marakane je dosta teže. Očekujem samo ozbiljan pristup od prvog minuta, kao što smo to radili u poslednjih nekoliko utakmica - rekao je trener Crvene zvezde Dejan Stanković.

Publika u Kruševcu prilično je nezadovoljna sa onim što Napredak pruža u plej-ofu, pa su domaći pod pritiskom bez obzira što u poslednja dva kola ne mogu značajnije da poprave plasman. Trener napretka Zoran Milinković nije želeo ni u koga da upire prstom, ali je indirektno stavio javnosti do znanja da su u prethodnom delu sezone očigledno napravljene greške u pripremi tima.

- Svestan sam da naši navijači nisu zadovoljni, ali moram da ih podsetim da smo ostvarili cilj, a kada sam došao u Napredak to je bio plasman u plej-of i da se zaustavi jedna loša priča, koja bi, da smo otišli u plej-aut ko zna kako rezultirala. Od trenutka kada smo obezbedili plej-of uspeli smo da detektujemo mnogo problema. Pred poslednju utakmicu smo aktivirali katapult sistem praćenja i imamo jasne merljive rezultate, referentne vrednosti, koje su nam mnogo toga otkrile. Podsećam javnost da prethodni stručni štabovi to nisu koristili, ne znam zbog čega, ali mi smo dobili jasne odgovore zašto nam je forma ovakva, zašto u ovom periodu imamo i ovoliko povreda. Neću iznositi detalje, pre svega jer poštujem klub i grad u koji sam došao - rekao je trener Napretka Milinković.

Glavni sudija meča biće Marko Ivković, a pomagaće mu Milan Pašajlić i Milorad Jovanović. Kao četvrti sudija delegiran je Borko Mijajlović, dok će u VAR sobi sedeti Momčilo Marković i Goran Beljin. Delegat utakmice je poznati sportski novinar "Politike" Dragan Todorović.

Kurir sport