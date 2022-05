ERAKOVIĆ JEDVA ČEKA SUBOTU: Delije, dođite na Marakanu, da zajedno slavimo 33. ZVEZDINU titulu!

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 18.30 časova dočekati Voždovac u poslednjem kolu Superlige Srbije. Bod je dovoljan crveno-belima da osvoje petu uzastopnu i ukupno 33. titulu prvaka države.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Neko ko je ove sezone doživeo punu afirmaciju je mladi Strahinja Eraković.

- Svi jedva čekamo subotu. Zaista u svlačionici vlada odlična atmosfera pred utakmicu koja bi mogla da nam donese titulu šampiona, koju smo u potpunosti zaslužili. Nestrpljivi smo, ali to je glad za uspehom koju pokazujemo čitave sezone i zbog koje smo uspeli da od minus pet, dođemo na plus dva. Svesni smo da nam je bod dovoljan, ali nadamo se da će Marakana biti puna, što će nam dati dodatnu obavezu da se pokažemo u najboljem svetlu i na najbolji mogući način završimo sezonu u Superligi - rekao je Eraković.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Očekuje Zvezdino dete pune tribine u subotu.

- Prošle godine zbog situacije sa korona virusom, primali smo medalje i pehar pred praznim tribinama, sada se nadam da će one biti ispunjene. Besplatan je ulaz, subota popodne i siguran sam da će zvezdaši prepoznati momenat i ispuniti tribine našeg stadiona. Biće to prava zvezdaška subota i nadam se da ćemo se svi posle utakmice zajedno radovati, svesni da smo prošli mnogo toga, da bi stigli do titule - podvukao je štoper rođen 2001. godine.

Kurir sport