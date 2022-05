NIJE BIO NIJEDAN OD DVA PENALA ZA PARTIZAN, KAO NI ZA NAPREDAK: Sudijski ekspert analizirao odluke sa mečeva Superlige

Zdravko Jokić, bivši sudija i analitičar, tvrdi da nije trebalo da bude dosuđen nijedan od dva penala za Partizan protiv Voždovca, te da je arbitar na meču u Kruševcu doneo ispravnu odluku, pošto nije svirao jedanaesterac za Napredak.

foto: Printskrin/Jutjub

Kao što je poznato, FK Partizan oglasio se saopštenjem posle meča Napretka i Crvene zvezde tvrdeći da se crno-belima ne dozvoljava da osvoje titulu, sa konstatacijom - da je "čitava Srbija videla penal za Kruševljane". Iste optužbe na račun FSS, Superlige i sudija izneo je i trener Partizana Aleksandar Stanojević.

foto: Starsport

Zdravko Jokić je u emisiji "Pregled kola" na TV Arena u ponedeljak uveče sport stručno komentarisao sporne detalje sa utakmica večitih rivala. Prvo je analizirao meč između Napretka i Crvene zvezde.

- Ovde u ovoj situaciji mislim da nije za kazneni udarac, jer igrač u crvenom drži nogu na zemlji. Katai ulazi u njega i preko njegove noge, i svojim kretanjem je povlači. Sudija je bio izvanredno postavljen, a noga igrača je statična. Žuti karton treba da dobije igrač Zvezde, Ivanić, zbog načina protestovanja, odmahivanje prema sudiji. Omalovažavanje njegove odluke - siguran je u ono što priča Zdravko Jokić.

foto: Printscreen/Arena sport

Zatim se osvrnuo na situaciju u kaznenom prostoru Crvene zvezde kada je Krunić udarcem pogodio Strahinju Erakovića u ruku.

- Eraković sklanja, on vuče ruku prema telu, ne štiti prostor i ne pravi telo većim. Tako da on želi da to izbegne. Da je raširio ovaj lakat levo, onda bi štitio prostor. Znači dobra procena sudije da nema namere igranja rukom - kazao je Jokić da penal za Napredak nije trebalo da bude dosuđen, pa prokomentarisao i faul Zvezdinog levog beka nad igračem Kruševljana:

- Ovo je profesionalni faul, Rodić kasni i podiže nogu i kači igrača Napretka. Sapliće ga, to je sprečavanje obećavajućeg napada, igrač ima prostor ispred sebe. Dakle žuti karton - nema dilemu Jokić, dok je o ofsajdu zbog koga je poništen Zvezdin pogodak kratko rekao da sudija nije napravio grešku.

foto: Starsport

Zdravko Jokić potom je analizirao dva penala za Partizan na utakmici protiv Voždovca.

- Videćemo da se radi o momentu unutar šesnaesterca. Leva ruka se nalazi na dresu, drži za dres kratko, položaj sudije je... Pitanje je da li je on belog igrača video šta se dešava. Mi savetujemo sudije da uvek budu levo ili desno, da mogu jasno da vide ako ima povlačenja. Igrač Voždovca za dres drži igrača. Verovatno sudija nije mogao da vidi ceo slučaj i da proceni intenzitet. Mislim da ovaj kontakt nije bio za kazneni udarac. VAR soba se ne meša u intenzitet ovde - istakao je Jokić, a potom objasnio da ni drugi penal za Partizan na ovom meču nije trebalo da bude sviran, kada je lopta defanzivca Voždovca pogodila u ruku, nakon što je Nikola Terzić bio u prodoru:

- Ukoliko se lopta odbije od igrača koji je blizu drugog igrača, odbije se od tela glave ili stopala, na ruku igrača, onda nema prekršaja. Znači nema namere. Ne može se nikako proceniti da je namerno. Ni ovde nije trebalo suditi jedanaesterac - poručio je Zdravko Jokić.

Kurir sport