UKLETA KLUPA PARTIZANA, OVAJ PODATAK JE ZA GINISA: Nijedan trener crno-belih nije sastavio DVE sezone u 21. veku!

Danima se priča o odlasku Aleksandra Stanojevića iz Partizana na kraju sezone. Sportski direktor Ivica Iliev izrazio je sumnju u takvu informaciju, dok se aktuelni trener crno-belih još nije oglasio povodom sve učestalijih informaciju o prevremenom razlazu sa klubom.

foto: Starsport

Ono što treba da brine sve navijače Partizana jeste neverovatan, mogli bismo slobodno reći frapantan podatak, da od Ljubiše Tumbakovića koji je klub vodio od 1992. do 1997. godine, nijedan trener do današnjih dana nije sastavio pune dve sezone u Humskoj. Nerealno. Ali, istinito i tačno. I to u 21. veku.

Ukupno 16 trenera, od toga neki su imali i dva mandata poput već pomenutog Aleksandra Stanojevića, zatim Marka Nikolića, Miroslava Đukića, Vladimira Vermezovića, Miodraga Ješića, ali i Ljubiše Tumbakovića.

foto: Profimedia

Na užarenoj klupi Partizana, kluba koji u svojoj istoriji ima 27 titula državnog šampiona i 16 trofeja u kupu sedeli su još pored pomenutih: Lotar Mateus, Jirgen Reber, Slaviša Jokanović, Goran Stevanović, Avram Grant, Vuk Rašović, Zoran Milinković, Ljubinko Drulović, Ivan Tomić, Zoran Mirković i Savo Milošević.

Blizu dve pune sezone na klupi crno-belih bio je Slaviša Jokanović koji je vodio ekipu od 25. decembra 2007. do 5. septembra 2009. Za to vreme uzeo je dve duple krune, što ga stavlja na prvo mesto po uspešnosti u 21. veku. Aleksandar Stanojević vodio je u prvom mandatu Partizan od 16. aprila 2010. do 13. januara 2012. Zatim Marko Nikolić u mandatu od 16. decembra 2013. do 25. marta 2015. I to su jedini stručnjaci u novijoj eri koji su bili na nadomak vremenske odrednice da vežu pune dve sezone u Humskoj.

foto: EPA/Andy Rain

Ranijih godina institucija trener bila je daleko više cenjena, ne samo u Partizanu, već i u našoj zemlji. Međutim, u Humskoj je trener uvek bio dežurni krivac za slabe rezultate ili neke druge stvari koje bi se dešavale u klubu. Prosto je neverovatno da su u klubu osnovanom 4. oktobra daleke 1945. više od dve sezone na klupi sastavili jedino već pomenuti Ljubiša Tumbaković koji je radio pet sezona, koliko i čuveni Mađar Ilješ Špic (1946/1951), te legendarni Stjepan Bobek od 1960. do 1963 i Nenad Bjeković koji je prvi tim vodio od 19. avgusta 1984. do 30. juna 1987.

foto: Starsport©

A, kakvi su samo stručnjaci vodili fudbalere Partizana. Treba se setiti prvog trenera po osnivanju kluba Franje Glazera, zatim iskusnih vukova kao što su Aleksandar Tomašević, Florijan Matekalo, Geza Kaločaj, Kiril Simonovski, Marko Valok, Stevan Vilotić, Gojko Zec, Ante Mladinić, Josip Duvančić, Miloš Milutinović, Fahrudin Jusufi, Momčilo Vukotić, kao i Ivan Osim.

Famozne dve sezone na ukletoj i užarenoj klupi Partizana sastavili su Abdulah Gegić koji je bio vicešampion Evrope 1966, legendarni Velibor Vasović kao i Tomislav Kaloperović.

Kurir sport/A. Radonić