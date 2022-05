TAKO SE RAĐAJU ŠAMPIONI! Selektor Krivokapić i direktor Lazetić pucaju od ponosa: Pokazali su fantastičan odnos prema dresu Srbije

Dan pre meča sa Danskom (26.maj – 16,30 Sport klub 1), utakmice kojom se traži ulaznica za polufinale Prvenstva Evrope u Izraelu, selektor Radovan Krivokapić ne krije da je sada najvažnije da se ekipa regeneriše posle veoma napornih duela sa Belgijom, Turskom i Španijom. Dan posle plasmana među osam najboljih selekcija u Evropi, usledio je trening oporavka na plaži, a danas u poslepodnevnim satima, sledi poslednji trening, zatim i analiza rivala koji je u poslednjem meču u grupi savladao Portugal (3:1) i (ne)očekivano osvojio prvo mesto u grupi.

- Utakmice koje su iza nas, dobro smo izanalizirali, videli gde smo grešili, gde smo bili dobri i na isti način spremaćemo se za četvrtfinale. Želimo više, želimo dalje, u fokusu je samo meč sa Danskom. Sve što je bilo stavili smo u arhivu, spremamo se za novu utakmicu koja ponovo ima veliki ulog – ne ostavlja dilemu selektor Radovan Krivokapić.

Glavno pitanje je ono oko oporavka tima, jer se mečevi igraju na tri dana, a potrošnja u svakom meču je bila velika?

- Da, nemamo puno vremena za oporavak. A mali problem je i činjenica da sve ove ekipe protiv kojih igramo imaju jača ligaška takmičenja i oni su već navikli na ritam koji nas je sačekao u Izraelu. Realno naši momci u našoj ligi imaju svega tri-četiri jače utakmice, tako da smo tu u hendikepu, ali na nama je ih spremimo za svaku narednu utakmicu. Oni su ovde već pokazali veliko srce, jak karakter, fantastičan odnos prema dresu koji nose. Tako će biti i protiv Danske.

Pred nama je Danska, možda i neočekivano, sastav koji je pobedio Portugal (3:1)?

- Sve reprezentacije koje su izborile plasman u četvrfinale imaju kvalitet i nisu slačjno u borbi za polufinale. Moram biti iskren i reći da smo svi očekivali Portugal u prvom meču nokaut faze. Gledao sam sa svojim stručnim štabom meč Portugal – Danska, mislili smo da će tako i biti, ali fudbal je ponovo režirao ono što ga čini najpopularnijim sportom. Bukvalno se u poslednjih pet minuta sve okrenulo i dobili smo Dansku za protivnika. Uradili smo analizu, videli njihove prednosti, njihove mane, ali mi gledamo prvo sebe, tražimo našu šansu. I verujem da ćemo uspeti da ostvarimo sledeći cilj.

foto: FSS

Uspeh kadeta naišao je na veliku pažnju fudbalske Srbije?

- Mnogo mi je drago zbog momaka da su skrenuli pažnju na sebe. Ja stalno ponavljam da su oni najbitniji, da su oni najvažniji, mi smo tu da im pomognemo da ostvare jedan veliki uspeh, da im pomognemo u njihovom sazrevanju. A naravno da ćemo se tome svi zajedno radovati.

Možemo li već sada da govorimo da će generacija 2005. dati u perspektivi naslednike Rajkovića, Veljkovića, Maksimovića, Živkovića, braće Milinković – Savić, Mitrovića…

- Jesu momci skrenuli pažnju na sebe posle svih ostvarenih rezultata i ja im od srca želim da nastave u ovakvom ritmu. Nimo imali lak put, bilo je tu mnogo trnja i kamenja, ali tako se rađaju šampioni. Uveren sam da će ovi momci jednog dana postati i A reprezentativci – rekao je Radovan Krivokapić.

STRUČNI ŠTAB RADI FANTASTIČAN POSAO

Selektor Radovan Krivokapić sa svojim stručnim štabom praktikuje sastanke sa igračima koji ne traju dugo, ali svaki minut je iskorišćen za kvalitetnu analizu rivala. Veliku pomoć tu ima od analitičara Marka Petrovića, uostalom kao i od ostalih članova stručnog štaba, koji na čelu sa glavnim i odgovornim, selektorom Radovanom Krivokapiće, rade fantastičan posao sa selekcijom U17. Stručni štab je miks mladosti i iskustva, ako se tako može reći. Branislav Novaković, iskusni stručnjak sa ogromnim iskustvom u radu sa mlađim kategorijama, praktično je desna ruka selektoru. Odličan posao radi Blažo Bulatović, kao i kondicioni trener Dejan Odavić. Mladi Luka Lijeskić koji je svojim odbranama, samopouzdanjem i ponašanjem, pokupio silne simpatije na šampionatu, zajedno sa Viktorom Erićem i Vukom Mitrovićem, briga je mladog stručnjaka za rad sa golmanima, Farago Silarda. Velika odgovornost za oporavak igrača pripada trilingu koji je 24 sata neumoran u nameri da svakom igraču ukaže pažnju i pomogne mu da pripremi telo za napore koji ga očekuju. Doktor Miloš Milinković i fiziterapeuti Dragan Golubović i Stefan Dimitrov rade fantastičan posao za selekciju. Kao i Nikola Vučinić koji brine da igrači u svakom trenutku imaju ono što im je neophodno za trening ili utakmicu, odnosno Dušan Gelić, tim – menadžer, osoba velikog iskustva, čovek koji je bio prvak sveta na Novom Zelandu, učesnik mnogih šampionata. Tu je i Veljko Cvijetić, oficir za bezbednost u Izraelu. Ništa, dakle, nije slučajno. Za dobar rezultat neophodno je mnogo stvari, ljudi koji znaju i mogu. O podršci direktora Stevana Stojanovića i Nikole Lazetića, odnosno koordinatora Igora Matića, ne treba trošiti reči. Zato Srbija danas ima Krivokapićeve kadete.

foto: FSS

ANALIZE I GOVORI

Jedan detalj mnogo govori o sitnicima kojima Radovan Krivokapić poklanja pažnju, a sve u nameri da se na kraju dobije željeni rezultat. Primera radi, analiza svakog meča, počinje sa naslovnom fotografijom sa Novog Zelanda. Savo Milošević, Veljko Paunović, Mitar Mrkela, Zoran Laković, Dušan Gelić…sa peharom prvaka sveta U20! Pred meč sa Španijom, primera radi, igrači su mogli da vide golove Dragana Stojkovića protiv „furije“ na Prvestvu sveta u Italiji, ali i završne poene Novaka Đokovića u pobedi protiv Španca Nadala. Čak se i UEFA oduševila kako je Krivokapić spremao svoje igrače pred meč sa Španijom pa je na svom sajtu, pred duel u grupi, uz fotografiju Dragana Stojkovića, opisala „kako Srbija želi da pobedi Španiju“. A motivacioni govori selektora su posebna priča. Oni koji su imali prilike da čuju ili pročitaju reči Veljka Paunovića, pred finalni meč sa Brazilom na Novom Zelandu, a zatim poslušaju Radovana Krivokapića, samo će reći – ovo je da se naježiš! Treba videti reakciju igrača posle tih reči, kao da na teren izlaze ratnici, gladijatori a ne fudbaleri. Zbog toga smo svedoci silnih preokreta u režiji naših momaka, jednostavno oni ne staju dok sudija ne svira kraj.

DIREKTOR MLAĐIH KATEGORIJA FSS NIKOLA LAZETIĆ: NIKAD NISAM VIDEO TAKAV TIMSKI DUH, ZAŠTO SE NE BI DESILO ČUDO

Direktor mlađih kategorija FSS Nikola Lazetić apostrofira činjenicu da Srbija može biti ponosna na sve ono što je do sada ostvarila kadetska reprezentacija. Način na koji igrači i stručni štab predstavljaju svoju zemlju u Izraelu, izaziva poštovanje domaćina, ali i ostalih aktera.

- Ova selekcija je napravila uspeh koji nije nijedna selekcija u ovom uzrastu u poslednjih 20 godina. Naravno, ovo nije kraj, želimo korak dalje, a verujem da će ova generacija igrača u budućnosti praviti ozbiljne rezultate. I mislim da smo na dobrom putu, ne samo selekcija U17 nego i ostale reprezentacije. U regionu apsolutno dominiramo sa svim mlađim selekcijama, bez obzira da li se radi o prijateljskim ili takmičarskim utakmicama. Hrvate smo, primera radi, direktno izbacili i ostavili ih bez Evropskog prvenstva – ističe Nikola Lazetić.

foto: FSS

Fudbalski savez je sa mlađim selekcijama bio ne tako davno prvak Evrope sa U19, zatim i prvak sveta sa U20 na Novom Zelandu. Neverovatni rezultati. Ali od 2016. usledio je veliki pad, da bi tek u poslednjih godinu, godinu i po dana, došlo do promena i sada već boljih rezultata.

- Da, u pravu ste, ovde sam skoro godinu i po dana i to je neki period kada su došli i Stevan Stojanović, selektor Dragan Stojković…Jedan od prvih mojih poteza bio je da dovedem najbližeg saradnika, nekoga ko je iskusan, a čestit i pošten. Mislim na Igora Matića, koordinatora mlađih selekcija, osobu koja mi je mnogo pomogla u konsolidaciji zatečenog stanja. Na red su došli selektori, mladi, ambiciozni, željni dokazivanja, čestiti, bez mrlja u karijeri. I među njima je Radovan Krivokapić, stručnjak koji je formirao selekciju, napravio fenomenalnu hemiju, timski duh, jedno zajedništvo koje ja sa mojim velikim iskustvom nikad nisam video. Ovakva grupa se i rađa i stvara. Možda su i neki drugi igrači zaslužili da se nađu na ovako velikom takmičenju, ali selektor je poverenje dao onima koji su izneli kvalifikacije, onima koji čine dobru grupu, imaju hemiju. I to se pokazalo kao pun pogodak, napravio je pravi izbor. Ja bih sve to uporedio sa načinom na koji radi i selektor Stojković, koji ponavlja da moramo biti grupa, moramo biti tim, jer onda smo najjači. I ovi momci su to pokazali, prvo kroz kvalifikacije, one silne preokrete, sada i na Prvenstvu Evrope.

Već sada, posle dosadašnjeg učinka, ali i pohvala od strane domaćina i svih aktera, možemo da konsatujemo da Srbija ima ozbiljan potencijal za budućnost reprezentativnog fudbala?

- Ovi momci su naša budućnost, sada su naša najmlađa takmičarska selekcija, ali pred njima je, sasvim sigurno, velika karijera. Jako je lepo što su uspeli već sada, ako mogu tako da kažem, da uđu u istoriju našeg fudbala, jer niko u poslednjih 20 godina u njihovom uzrastu nije osvojio ni više bodova na Prvenstvu Evrope, niti je izborio plasman u nokat fazu. Naprotiv, na poslednja četiri učešća bili smo poslednji u grupi, čak i bez osvojenog boda, bez postignutog gola. Sve to govori o podvigu ove selekcije, jer konkurencija je veoma, veoma jaka. Kada se pogledaju imena selekcija koje su izborile plasman među osam najboljih u Evropi, sve je jasno. Italija, Holandija, Nemačka, Portugal…I momci se ne zadovoljavaju postignutim. Žele da daju još, žele da obraduju Srbiju novim dobrim rezultatom. Daće poslednji atom snage da tako bude.

Danska je stanica preko koje se ide u polufinale Prvenstva Evrope?

- Momci su pokazali da se ne plaše nikoga. Sa igračem manje protiv jedne Španije verovali su do kraja u osvajanje boda i plasman u četvrtfinale. Zašto ne bi verovali i dalje? Jer jedno čudo se već dogodilo. I daće ova generacija poslednji atom snage da ponovo obraduje Srbiju – zaključio je direktor mlađih selekcija FSS Nikola Lazetić.

foto: FSS

Kurir sport