TERZA SIJA OD SREĆE, SLEDI LIGA ŠAMPIONA: Stanković ostaje još tri godine, pazite dobro, BIĆEMO JAČI NEGO IKAD!

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić bio je izuzetno ponosan zbog produžetka ugovora sa šefom stručnog štaba Dejanom Stankovićem.

foto: FK Crvena Zvezda

Dejan Stanković predvodiće ekipu u napadu na Ligu šampiona, ali i odbrani titule u Srbiji naredne sezone. Trener je produžio ugovor do 2025. godine.

- Izuzetno smo zadovoljni što smo danas potpisali novi, trogodišnji ugovor sa Dejanom Stankovićem, jer je to potvrda sveukupno dobrog rada. Izuzetno smo zadovoljni saradnjom s njim i to je rezultiralo potpisivanjem novog ugovora. Osvajanjem šampionske titule ostvarili smo naše zacrtane ciljeve, a sezona je bila izuzetno teška, jer smo jurili prvo mesto posle nekoliko godina u kojima smo dominirali - rekao je Zvezdan Terzić i nastavio:

- Zvezda je i ove sezone pokazala svoju snagu i to da je niko ne sme otpisivati. Verovao sam u Zvezdu, igrače i trenera. Na minus pet sam rekao da ćemo biti šampioni i da ako ne budemo - odlazim iz kluba. Bila je to hrabra odluka, ali sam verovao. Želeo sam na taj način da motivišem i pokrenem sve strukture unutar kluba. Mislim da je Zvezda zaslužila da bude šampion. Ne samo ove sezone, već i sledeće i one tamo. Uradićemo sve da ovom nizu ne bude kraja.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Najavio je Terzić i to da je Crvena zvezda spremna da napravi dodatni iskorak u sezoni koja sledi.

- Svesni smo da je publika Crvene zvezde izuzetno zahtevna i da se ne živi od stare slave. Pred nama su novi ciljevi, zadaci i planovi. Startujemo od trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i učinićemo sve da ove godine igramo najelitnije evropsko takmičenje. Nijedan igrač nije na prodaju. Pojačaćemo se maksimalno, mnogo bolje nego do sada, jer smo rešili da napravimo novi iskorak u istoriji Crvene zvezde. Bićemo jači nego ikad - podvukao je Terzić.

Kurir sport