TI NIKAD NEĆEŠ OSTATI SAM: Pogledajte kako navijači Liverpula pevaju pesmu koja BUDI LAVINU EMOCIJA! Od sreće do ogromne tuge

Iz Pariza za Kurir - Aleksandar Knežević

Navijači Liverpula su u velikom broju došli u Pariz, a mnogi nisu mogli da uđu na stadion. Pretpostavlja se čak da ih ima oko 40.000 bez ulaznice, ali i neki fanovi Liverpula koji su kupili karte nisu mogli da se probiju do svojih mesta.

Pogledajte kako grme fanovi Liverpula

01:41 Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam...

Na tribinama je tokom celog meča bila prava fudbalska atmosfera, a kod Engleza je bila primetna i mala nervoza, jer mnoge pristalice Liverpula koje imaju karte, zbog velikih gužvi ispred stadiona "Francuska" u pariskom predgrađu Sen Deni, nisu mogle na vreme da uđu, pa je zbog svega toga i početak finala pomeren za više od pola sata.

Ovako izgleda kada 30.000 ljudi peva u glas:

00:12 Atmosfera na stadionu pred početak finala Lige šampiona

Ipak, na samom stadionu navijači Liverpula su odmah zapevali čuveni navijački hit "Ti nikada nećeš ostati sam", kako bi što više ohrabrili izabranike Jirgena Klopa pred finalni meč sa Realom iz Madrida.

Za razliku, od engleskih navijača, simpatizeri Reala su dosta disciplinovaniji i u svom rejonu su prilično mirniji od mnogo ratobornijih Engleza.

Pesma Liverpulovih navijača čula se i na kraju utakmice. I u sreći, i u tugi - "You never walk alone".

Kurir sport