SELEKTOR BEZ DLAKE NA JEZIKU: Piksi otkrio zašto Aleksandar Katai nije u reprezentaciji!

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi objasnio je zašto najbolji igrač Crvene zvezde Aleksandar Katai nije dobio poziv za nacionalni tim.

Katai je imao sezonu iz snova, vodio je Zvezdu do duple krune, međutim, to nije bilo dovoljno da dobije poziv selektora.

"Uvek ima prostora za bilo koga, čak i za njega. Ponoviću, on je odlčan igrač, igra kluba zavisi od Ivanića isto, on pokazuje kvalitet, ali mi kompoziciju tima imamo i kvalitet igrača na pozicijama na kojima on igra mene potpuno zadovoljava, što vi vidite, momci koji su ovde na spisku su u kvalifikacijama za odlazak pokazali jedan visok nivo igre, pokazali talenat i sve što treba da krasi jednog reprezentativca, oni nastavljaju da budu tu, a ja sam neko ko teško menja i ima poverenja u snage koje smo pozvali", iskren je bio selektor.

Podsetimo, Srbija će u narednom periodu igrati čak četiri meča Lige nacija, najpre na stadionu “Rajko Mitić” protiv Norveške 2. juna, tri dana kasnije na istom mestu ugostiće Sloveniju, potom slede gostovanja Švedskoj (9. jun) i Sloveniji (12. jun).

Kurir sport