IZNENAĐENJE! Do petka će biti poznat trener Partizana, a glavni kandidat za VRELU KLUPU je ON! NJEGA NIKO NIJE OČEKIVAO!

Kako su najavili čelnici Partizana do petka će biti poznato ime trenera koji će preuzeti kormilo crno-belog tima.

Saša Ilić, Mladen Krstajić, Marko Nikolić, Miroslav Đukić, Vladimir Ivić, Aleksandar Vuković, Darko Milanič, Veljko Paunović, Slaviša Jokanović... bila su neka od imena koja su se prethodnih dana provlačila kroz medije, ali malo ko bi rekao da bi baš on mogao da sedne na vrelu klupu tima iz Humske.

Savo Milošević je, prema pisanju "Sportskog Žurnala", glavni kandidat za mesto trenera Partizana.

foto: Starsport

Čovek koji je kada je odlazio iz crno-belog tabora izjavio da nikada više neće da bude trener u srpskom fudbalu, blizu je povratka.

"Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne sme da radi trener i pedagog, pre svega trener Partizana. Ali, nije me Novi Sad opredelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: Ići odavde i nikad više ne raditi ovde", rekao je Savo Milošević nakon što je bacio flašicu na teren "Karađorđa" u septembru 2020. godine, pa pri odlasku u svlačionicu šutnuo mikrofon, sve jer je bio nezadovoljan suđenjem.

Nekadašnji reprezentativac Srbije trenutno je bez trenerskog angažmana otkako je napustio ljubljansku Olimpiju.

(Kurir sport/Sportski Žurnal)