TO JE MOJE POGONSKO GORIVO! ŽIVIM ZA TO! Vlahović otvorio dušu i priznao bez čega ne može: JEDNOM KADA TO PROBATE, TRAŽITE JOŠ!

Reprezentativac Srbije i napadač torinskog Juventusa Dušan Vlahović u jednom zanimljivom intervjuu koji je dao za "ICON Magazin" otkrio je da je potpuno zavistan od golova

"Živim da postižem golove. Osećam se prazno kada to ne učinim, a kada učinim – letim. Taj osećaj me potpuno ispunjava. Golovi su mi pogonsko gorivo i jednom kada to probate, tražite još i još. Po svaku cenu morate da iskusite tu emociju ponovo. To je neka vrsta zavisnosti", otkriva Vlahović.

Mladi napadač torinskog kluba otkriva da mu je trenutno samo fudbal u glavi.

"Potpuno sam mu posvećen. Kada dođem kući gledam fudbalske mečeve. Uživam u tome, opušta me, ali takođe gledam da unapređujem sebe", iskren je srpski as.

Podsetimo, Vlahović se zbog povrede nije našao na spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija za prva četiri kola novog ciklusa Lige nacija.

Kurir sport

Bonus video:

00:31 Dušan Vlahović zablistao na prvom meču za Juventus