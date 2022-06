PARTIZAN POČEO PRIPREME ZA NOVU SEZONU Stolica: Nijedan igrač ne može da ode, dođe ili vrati se BEZ MOJE SAGLASNOSTI

Trener fudbalera Partizana Ilija Stolica rekao je danas da nijedan igrač bez njegove saglasnosti "ne može da ode, dodje ili vrati se" i dodao da se nada da će tim biti formiran u najkraćem roku.

"Bilo je raznih vesti, pretpostavki i bespotrebnih donošenja zaključaka. Ono što je činjenica da nijedan igrač bez moje saglasnosti ne može da ode, dođe ili vrati se", rekao je Stolica novinarima na početku priprema crno-belih, prenosi Mocart sport.

Fudbaleri Partizana počeli su danas pripreme za novu sezonu okupljanjem u Sportskom centru Teleoptik.

"Želja mi je da osvežimo stvari i preokrenemo energiju koja smatram da nije dovoljno dobra posle završetka prošle sezone. Voleo bih da sam izašao na prvi trening i rekao da je ovo tim za narednu sezonu, ali čeka nas dugo formiranje ekipe", rekao je Stolica.

"Prelazni rok je živa stvar, ali ono što je do nas jeste da mora da postoji volja da što pre posao oko formiranja tima završimo i da imamo tim sa kojim ćemo pokušati da ostvarimo ciljeve. Dolaziće igrači i nadam se da će do Slovenije biti poznat veći deo tima", dodao je on.

Stolica je kao jedan od osnovnih kriterijuma kod izbora igrača naveo - zdravstveni razlog.

"To je nažalost jedan od faktora kod igrača kojima se produžavaju ili neprodužavaju ugovori. Danilo Pantić je jedan od primera, očekujemo da se potpuno oporavi do septembra", rekao je Stolica.

Iako je generalni direktor Partizana Miloš Vazura poručio da je Partizan zahvalio igračima kojima ističu ugovori, Stolica je istakao da sa svima želi da porazgovara.

"Žao mi je što su se statusi igrača provlačili kroz medije. Želim sa svakim da razgovaram. Svaki igrač ima ličnu specifičnu situaciju i status svakog fudbalera ću moći da kažem tek nakon razgovora sa njima, odnosno za dva ili tri dana", rekao je on.

Novi trener Partizana je istakao da će se baza igrača tražiti medju onima koji su u prošloj sezoni igrali za titulu do poslednjeg kola.

"Partizan je prošle sezone osvojio rekordan broj bodova, imao sjajni sezonu ali to nije krunisao makar jednim trofejom. Među tim momcima mora da se traži baza", rekao je Stolica.

"Broj eventualnih odlazaka će uslovljavati dolaske. Ne mogu da kažem precizan broj transfera, ali gledaćemo da tim bude formiran u najkraćem roku", zaključio je on.

