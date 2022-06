VRHUNSKI NAPADAČI NA OSTRVU Kejn: Dolazak Holanda i Nunjesa dobra stvar za Premijer ligu

Holand je iz Borusije Dortmund prešao u Mančester siti, dok je Nunjes stigao u Liverpul iz portugalske Benfike.

"U Premijer ligi već godinama igraju vrhunski napadači iz celog sveta. Očekuje se da vrhunski napadači žele da igraju u Premijer ligi, a to pokazuju i ova dva potpisa. To je dobra stvar za ligu", izjavio je Kejn, a preno Bi Bi Si (BBC).

Kejn je, pred duel Engleske sa Madjarskom u Ligi nacija, rekao i da mu "dobra konkurencija" pomaže i da sam napreduje.

"Pomaže mi kao igraču da imam dobru konkurenciju. To me tera da napredujem i budem sve bolji", rekao je on.

"Pokušavam da se fokusiram na sebe. Pred početak svake sezone imam ciljeve koje želim da postignem. Trudim se da se ne obazirem previše na druge igrače. Moje je da nastavim naporno da radim i da se usavršavam", dodao je Kejn.

(Beta)