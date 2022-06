LEGENDARNI BRAZILAC NAPUŠTA KAMP NOU: Alves potvrdio da odlazi iz Barselone

Alves se u novembru kao slobodan igrač vratio u Barselonu i od tada je odigrao 16 utakmica, postigao gol i imao tri asistencije.

"Želeo bih da zahvalim svima na prilici koju su mi dali da se vratim u ovaj kub i što sam ponovo mogao da obučem ovaj divni dres. Ne znate koliko sam srećan. Završava se vrlo lep ciklus i otvara se drugi, izazovniji", naveo je Alves na društvenim mrežama.

To je bio njegov drugi mandat u katalonskom klubu za koji je prethodno igrao od 2008. do 2016. On je odigrao ukupno 407 utakmica i između ostalog osvojio šest šampionskih titula u Primeri i tri Lige šampiona. Sa Barselonom je osvojio ukupno 23 trofeja. On je najtrofejniji fudbaler sa 46 trofeja na seniorskom nivou, a ukupno 47.

Tokom karijere igrao je za Baiju, Sevilju, Juventus, Pari Sen Žermen i Sao Paolo.

Za reprezentaciju Brazila do sada je odigrao 124 utakmice i postigao osam golova.

