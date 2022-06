ČUKARIČKI NAPRAVIO RESPEKTABILAN TIM: Odlična pojačanja, ali fudbal je timska igra

Uz prvi trijumf u Sloveniji, Brđani su pružili i veoma dobru igru, i sa timom koji je startovao i koji bi trebalo da bude spreman za prve izazove u sezoni, ali i mlađim snagama, koji su dobili šansu tokom drugog poluvremena.

- Zadovoljan sam mladim igračima, pokazali su da možemo ozbiljno da računamo na njih u ovoj sezoni. Talenat ništa ne znači, igrači moraju da na terenu pokažu da zaslužuju da igraju. Ali, generalno, nisam iznenađen mladim igračima. Godinama unazad je praksa u Čukaričkom da su oni priključeni prvom timu i uvek su na dosta visokom nivou – kazao je šef struke Brđana Dušan Kerkez.

Pobede tokom priprema nisu u prvom planu, ali Kerkez ne krije da one prijaju.

- Uvek je dobro kad se pobedi. Rezultat nije u prvom planu, to je činjenica u ovom periodu sezone. Dosta stvari smo dobro uradili, ali postoje i segmenti koje ćemo morati da analiziramo i popravimo. Igrali smo protiv rivala koji ima drugačiji sistem u odnosu na prethodna dva protivnika i dobro smo se prilagodili, iako je u nekoliko navrata bilo problema. Veoma sam zadovoljan željom, ispunjenim zahtevima i naravno pobedom.

Luka Adžić i Đorđe Ivanović, dva krilna igrača, odmah na startu su pokazala da će biti velika pojačanja Čukaričkog.

- Zato smo ih i doveli. Ali, fudbal je timska igra. Bez ostalih, ne devet, već 20 i kusur igrača, njih dvojica ne mogu ništa. Za mene je tim sve i dokle god kolektiv radi dobro i ispunjava zahteve uvek će neko da iskoči. Da li to bio Adžić, Ivanović, Uroš Miladinović, nije bitno. Važno je da kao tim dobro radimo – istakao je Kerkez.

foto: Fk. Čukarički

Duel Čukaričkog i Olimpije obeležile su i sudijske greške. Arbitri su bili najslabiji deo inače vrlo kvalitetnog prijateljskog susreta. Olimpiji je na primer priznao gol posle nedosuđenog očiglednog prekršaja na Nikoli Vujadinoviću.

- Ni penal za nas u prvom poluvremenu nije bio i treba da budemo iskreni. Kao što je bio faul pre nego što smo primili gol. Dešavaju se takve stvari na pripremama, jer su to sudije nižeg ranga, koje verovatno uče. Igrači su ostali smireni i to je bitno, nema razloga da se stvara tenzija i bitno je da ostanu koncentrisani na igru. I prvotimci oba tima su to učinili, što je za svaku pohvalu.

Istakao je Kerkez još jednom veliko zadovoljstvo odrađenim prelaznim rokom.

- Zadovoljan sam raspoloživim snagama. Mi treneri ćemo uvek da tražimo još. Sad još očekujemo da dođe centarfor. Sportski direktor Matijašević sa predsednikom Draganom Obradovićem i tehničkim direktorom Goranom Grkinićem odradio je fenomenalan prelazni rok. Rukovodstvo kluba se trudi da nam omogući sve. Rad je na visokom nivou, samim tim su opravdane visoke ambicije.

Istakao je Kerkez da je šef struke Olimpije Robert Prosinečki i za njega bio velika inspiracija.

- Kad sam bio mali gledao sam ga i uživao, kao i svi klinci u vreme kad je igrao u Crvenoj zvezdi, Realu i Barseloni. Čovek je takva veličina, a opet tako normalan. Bilo mi je izuzetno drago da se upoznam sa njim. Voleo bih da se vrati u srpski fudbal i da ponovo vodi neki klub.

foto: Starsport

Iako pre evropskih mečeva sa luksemburškim Rasing Unionom ima još dosta vremena, mečevi su 21. i 28. jula, Brđani će prethodno u prva dva kola Super lige igrati protiv TSC-a i Novog Pazara.

- Radimo u oba smera. Imamo odličan stručni štab i moramo da se spremamo i za Luksemburžane, ali nam je prvi i osnovni cilj početak prvenstva i meč protiv TSC-a. Spremamo se da u tu utakmicu uđemo kako treba.

Tim iz Bačke Topole je takođe na pripremama u Sloveniji, čak u istom hotelu sa ekipom Čukaričkog. Teško da će bilo koji od timova uspeti da nešto sakrije za start šampionata.

- Nema u današnje vreme mnogo tajni. Gledaju oni nas, pratimo i mi njih. Znamo kako igraju, kako rade, kao što i oni znaju nas i biće to možda i najbolja utakmica prvog kola – kazao je Kerkez, kojem nije smetala činjenica da na startu ima tako jakog rivala:

- Ukoliko bismo igrali sa lakšim timom, možda bi igrači i potcenili rivala, što ne sme da se dogodi. Ovako ćemo biti sto posto koncentrisani. Smatram da nema veze raspored jer pre ili kasnije moramo da igramo sa svima. Koliko je TSC težak za nas i mi smo teški za njih. Radujem se dobroj utakmici i dobrom fudbalu - zaključio je Dušan Kerkez.

Kurir sport