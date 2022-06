PRVI PORAZ ČUKARIČKOG NA PRIPREMAMA: Bravo koristio greške Brđana

Čukarički je doživeo prvi poraz na pripremama u Sloveniji, bolji od kombinovanog sastava Brđana bio je slovenački superligaš Bravo – 1:2.

Bili su belo-crni ravnopravan rival, ali je Bravo koristio greške Beograđana, pa je slavio golovima Trdina i Maružina, jeidni pogodak za belo-crne postigao je novajlija Tomović. U sredu od 18 časova, na stadionu ŽAK u Ljubljani, Čukarički će imati generalnu proveru pred početak sezone, protiv poljskog Slaska.

Bravo je prvi zapretio, u desetom minutu slovenački tim je dobio slobodan udarac posle prekršaja Drezgića, a iskosa sa leve strane Nsana je pokušao da iznenadi Nemanju Belića, ali je on sjajno intervenisao. Samo dva minuta kasnije zicer za Bravo, posle još jedne greške Brđana, Karamarić je izašao “oči u oči”sa Belićem, ali je golman Čukaričkog ovoga puta uhvatio “živu” loptu posle šuta sa 12 metara.

U 15. minutu lepa akcija belo-crnih, Lukić je dodao do Endijaea, ovaj odmah do Tomovića, koji je oklevao, lopta je došla zatim do Kristijana Belića, ali njegov udarac sa 17 metara nije bio najprecizniji. Minut kasnije Bravo je poveo. Posle centaršuta sa desbe strane Trdin je bio najviši u skoku, preciznim udarcem savladao je u ovoj situaciji nemoćnog Belića - 0:1.

Mogli su Beograđani do izjednačenja u 23. minutu, ali posle sjajnog pasa Kristijana Belića, Endijae nije najbolje iskontrolisao loptu, pa je golman Orbanić imao vremena da interveniše. Visoki presing Brđana urodio je plodom u 26. minutu, Tomović je imao zicer koji je iskoristio za izjednačenje - 1:1. Imao je potom nekoliko prilika i Aganspahić, najbolju u 35. minutu.

Tada je Tošić šutirao iskosa sa leve strane, a napadač Čukaričkog je postavio nogu, ali nije uspeo da sprovede loptu u mrežu. Do kraja poluvremena, vredan pomena je bio još šut Tošića sa 17 metara, ali je golman Brava bio siguran. Prvu šansu u nastavku imao je Čukarički, Čolović je dodao loptu do Rogana, ovaj je odlično uposlio Čolića, koji je iz izgledne pozicije, sa osam metara, mogao bolje da reaguje, odbrana Brava je u poslednji čas otklonila opasnost.

Probao je u 54. minutu i Kristijan Belić, ali je šutirao pravo u golmana Brava. Posle jedne od lepših akcija Brđani su mogli do preokreta, Lukić je odlično razmenio dva dupla pasa, drugi put dodao do Rogana, koji je odlično ciljao sa 20 metara, ali je Orbanić krajnjim naporom izbio loptu u korner. Dominirao je Čukarički u ovom periodu igre, pa je imao dve velike prilike sredinom drugog poluvremena. Prvu je kreirao Spasojević, koji je odlično uposlio Čolića, ali je njegov udarac odbranio golman Brava.

Odmah potom, Gašević je sjajno centrirao, a Tošić glavom naciljao, ali je lopto prošla zamalo pored gola Slovenaca. Kad već nisu iskoristili sve te šanse, Brđani su kažnjeni u 80. minutu. Pogrešio je Serafimović, Puconja mu je oduzeo loptu i odlično uposlio Maružina, kojem nije bilo teško da sa šest metara savlada Belića.

Čukarički - Bravo 1:2 (1:1)

Strelci: 0:1 – G. Trdin u 16, 1:1 - Tomović u 26, 1:2 - Maružin u 80. minutu. Stadion FK Bled. Gledalaca: 60. Sudija: David Šmajc. Pomoćnici: Uroš Beton i Matej Žunič. Žuti kartoni: Drezgić, Tošić (Čukarički). Crveni karton: K. Belić (Čukarički).

ČUKARIČKI: N. Belić, Rogan, Drezgić, Šapić (od 46. Serafimović), Tošić, Lukić, K. Belić, Tomović (od 46. Čolić), Endijae (od 64. Spasojević), Aganspahić (od 56. Zuvić), Čolović (od 64. Gašević).

BRAVO: Orbanić, Trontelj, Burin, Jakšić, Vodeb, G. Trdin, Nsana, Kavčić, Kramarić, Štor, Šaranić. Igrali su još: Dermastja, Križan, Milić, K. Trdin, Hribar, Kurtović, Marjanac, Memić, Puconja, Kancilija, Maružin.

Kurir sport