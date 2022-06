LJUBOMIR FEJSA: Najvažnije je da spremno dočekamo novu sezonu

"Nova ekipa, trener, sve je novo, najvažnije je da se spremimo, već smo imali dve pripremne utakmice. Prvu sam igrao 45 minuta, sada malo više. Nadam se da će treća biti još više tako da ja se polako spremam, mislim da ćemo dočekati prvo kolo svi spremni", rekao je Fejsa, preneo je danas klub.

Fudbaleri Partizana pobedili su u utorak na pripremama u Sloveniji ekipu Spartaka iz Trnave sa 3:0.

Poslednji prijateljski meč crno-beli igraju u subotu u Gracu protiv Fenerbahčea.

Vezni fudbaler rekao je da je prošle sezone na pripremama doživeo povredu, za koju se kasnije ispostavilo da je teža nego što je očekivao.

"Mislio sam na početku da nije toliko strašno, ali kada se snimilo videlo se da je malo teža povreda. Nisam imao priliku to prošle sezone da kažem, niko nije ni znao, i onda sam čuo priče drugačije. To je bio razlog što nisam igrao, posle sam se spremao. Kada sam bio spreman već je bio kraj sezone tako da sam jedva čekao da se sve završi da počnem normalno pripreme i da budem sa ekipom". dodao je 33-godišnji igrač.

Fejsa je protiv Spartaka iz Trnave odigrao dobar meč, a ističe da ne čita komentare, bilo da su oni pozitivni ili negativni.

"Znam koliko vredim, gde sam igrao šta sam osvojio, kako sam igrao, da li sam igrao standardno ili nisam. Što se tiče komentara, uvek će ih biti, i loših i dobrih komentara, to ostavljam za njih da pišu, a ja guram svoj posao na terenu i to je jedino o čemu razmišljam", rekao je on.

On je dodao da je ekipi prošle sezone nedostajala sreća, kako bi se osvojio bar jedan trofej.

"Nova sezona novi ciljevi, valjda ćemo imati malo više sreće", istakao je Fejsa.

Vezni igrač rekao je da nije pogrešio kada je u januaru došao u Partizan.

"Nisam se pokajao pošto ja volim Partizan, već sam bio jednom u Partizanu znam kako ide ovde. Došao sam u veliki klub u klub koji se bori za titulu. Ja sam rekao ja dok mogu da igram hoću da se borim za titulu", rekao je on.

Fejsa je ocenio da je igračima na terenu najvažnija podrška publike, kao i da se nada da će u novoj sezoni ona biti veća.

"Kada te ona bodri nama je lakše. U Portugalu je tako na svakoj utakmici nije samo u Evropi i to ti daje snagu, i kad si umoran i kad ti treba malo, oni te poguraju i uspeš da pobediš kada nisi dobro igrao. Nadam se da će ove sezone biti veće podrške i u prvenstvu i Evropi i to je jako bitan faktor za nas", rekao je Fejsa.

(Kurir sport/Beta)