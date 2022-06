RAMOS U SREDIŠTU SKANDALA! Procurili detalji ŠOKANTNOG razgovora: Molio predsednika FS Španije da mu sredi Zlatnu loptu!

Proslavljeni španski fudbaler i legenda Real Madrida, Serhio Ramos, pre dve godine je tražio od prvog čoveka Fudbalskog saveza Španije, Luisa Rubialesa, da povuče veze u UEFA kako bi njemu dodelili Zlatnu loptu.

Ramos je u dresu Reala i reprezentacije osvojio sve što se moglo osvojiti. Ima ukupno 27 trofeja - četiri Lige šampiona, Svetsko prvenstvo i dva Evropska prvenstva. Međutim, nedostaju mu najvrednije individualne nagrade - Zlatna lopta i FIFA The Best.

Španski mediji objavili su audiozapis razgovora između Serhija Ramosa i Luisa Rubialesa u kom Ramos moli predsednika FS Španije da mu "završi" individualno priznanje.

Serhio Ramos: "Rubi, dobro veče. Nadam se da ste ti i porodica dobro. Znaš da nikada nisam tražio ništa od tebe, ali želim danas to da učinim jer je posebna godina zbog rezultata koje sam imao. Želim da mi pomognete na bilo koji način, da pritisnete nekoliko dugmića u UEFA i vašim kontaktima za Zlatnu loptu. Bio bih vam zahvalan celog života, ne samo zbog mene, već zato što mislim da španski fudbal to zaslužuje. Šaljem ti zagrljaj".

Luis Rubiales: "Zdravo, Serhio. Pre svega, čestitam, mislim da je ovo jako dobra godina za tebe da to dobiješ. Naravno, Zlatna lopta nije na meni, ali mogu ti pomoći na bilo koji način. Veliki zagrljaj".

Serhio Ramos: "Znam da nije do tebe, ali veze su takođe važne. Infantino dodeljuje nagradu FIFA The Best, što je takođe super važno i bilo bi super. U svakom slučaju, računam na tvoju pomoć. Kad budeš mogao, vidimo se zajedno za stolom".

Zlatna lopta 2020. godine nije dodeljena zbog pandemije korona virusa, a nagradu The Best osvojio je Robert Levandovski.

