BIVŠI TRENER BARSELONE IMA NOVI KLUB: Valverde preuzeo Atletik Bilbao

Fudbalski klub Atletik Bilbao imenovao je danas Ernestea Valverdea za novog trenera.

Vlaverde je došao u klub nakon što je za novog predsednika, prošlog petka, izabran Jon Urijarte.

Valverde (58) će treći put preuzeti Atletik, u kome je radio od 2003. do 2006. i od 2013. do 2017. godine. On je za to vreme predvodio klub iz Bilbaa do prvog trofeja posle 31 godine, kada je ekipa 2015. godine osvojila Superkup Španije.

Valverde je bez posla otkako je u januaru 2020. godine dobio otkaz u Barseloni. On je preuzeo katalonski klub 2017. godine i sa ekipom je osvojio dve šampionske titule, Kup kralja i Superkup Španije.

Kurir sport/Beta