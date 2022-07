MURINJO DOVEO JOŠ JEDNOG SRBINA U ROMU: Golman reprezentacije biće novi adut "Vučice", lepo pričao o SRBIJI!

Ono što se nagađalo tokom proleća dobilo je potvrdu - Mile Svilar je novi golman Rome. Čuvar mreže srpske reprezentacije stigao je u Rim kao slobodan igrač iz Benfike i u narednih pet godina biće na golu "vučice".

foto: www.asroma.com

Talentovani golman došao je u Romu na izričit zahtev trenera Žozea Murinja i tako se pridružio zemljaku Nemanji Matiću. Mile Svilar prošao je lekarske preglede, a onda je predstavljen italijanskoj javnosti. U novom klubu zadužio je dres sa brojem 99.

- Kada sam čuo da me hoće Roma, bio sam uzbuđen. Srećan sam što sam u ovom klubu i jedva čekam da počnem sa treninzima. Neverovatna je stvar sarađivati sa trenerom kao što je Žoze Murinjo. Očekujem da ću biti od pomoći timu - rekao je 22-godišnji Srbin.

foto: www.asroma.com

Nemanja Matić uticao je na Mileta Svilara da dođe u Benfiku pre pet godina, pa je italijanske novinare interesovalo da li se i sada posavetovao sa zemljakom.

- Pre svega, Matića znam sigurno desetak godina. Govorio je veoma lepo o Benfiki u to vreme. Nije pogrešio, to je veliki klub i tamo sam se odlično proveo. Zapravo, ovoga puta je Tijago Pinto (generalni direktor Rome op.a.) bio taj koji je veoma pohvalno govorio o Romi. Tako da sam savet dobio od druge osobe!

🔴 LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Mile Svilar#ASRoma https://t.co/WE5yX96stK — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2022

Mile Svilar rođen u belgijskom Antverpenu i sin je legendarnog srpskog golmana Radeta Svilara. Fudbalski je stasao u Anderlehtu, a njegov potencijal je prepoznala Benfika, koja ga je 2017. godine dovela u klub uz obeštećenje od 2.500.000 evra.

- Tata me je od rođenja naučio skoro svemu. Do moje 12. godine moj otac je uvek bio uz mene govoreći mi šta da radim, dajući mi pozitivne i negativne komentare posle utakmica, kada nisam imao možda 15 ili 16 godina. Posle sam imao sjajne trenere, ali mnogo mi je pomoglo ono što me je na početku naučio tata - rekao je Mile Svilar i dodao:

foto: www.asroma.com

- Rođen sam u Belgiji, odrastao u Belgiji i imam prijatelje u Belgiji – ali osećam se kao Srbin! Zato sam odlučio da predstavljam Srbiju na međunarodnom nivou. Govorim pet jezika. Malo razumem italijanski, ali ga ne govorim. Ali samo u ovom trenutku.

Kurir sport/A. R.