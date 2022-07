MURINJO I MATIĆ, LJUBAV NA PRVI POGLED: Samo Lampard ima više utakmica sa Žozeom od mene, poručio je srpski fudbaler (VIDEO)

Nemanja Matić zvanično je predstavljen kao fudbaler Rome. U Rim je stigao iz Mančester junajteda kao slobodan igrač, na izričit zahtev trenera Žozea Murinja.

foto: www.asroma.com

Nemanja Matić sarađivao je sa trenerom iz Portugala u Čelsiju i Mančester junajtedu, ukupno odigravši pod vođstvom Murinja 118 utakmica.

- Poznajemo se veoma dobro. Mnogo sam srećan što ću ponovo raditi sa njim, naravno. On je bio jedan od razloga zašto sam izabrao Romu. Samo Frenk Lampard ima više utakmica sa Žozeom od mene i pokušaću da oborim njegov rekord - rekao je Nemanja Matić.

foto: EPA/PETER POWELL

Italijanske novinare zanimalo je zašto je Nemanja Matić godinu dana pre isteka ugovora napustio Mančester junajted i šta se dešava sa tim klubom.

- Svi znaju da Junajted godinama nije osvojio titulu. Nisam bio tamo nekoliko meseci pa mi je teško reći, šta se dešava. Mogu samo da reći da sam bio veoma srećan u Junajtedu. Želim im sve najbolje. Mogao sam da ostanem u Premijer ligi, ali sam odlučio da promenim ligu i okušam se u Seriji A. Izabrao sam atraktivan klub i našao novi izazov. Posle osam ipo godina u Engleskoj mislim da sam doneo dobru odluku.

LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Nemanja Matic 🎙️ https://t.co/WLEe2lSQzF — AS Roma (@OfficialASRoma) July 4, 2022

Nemanja Matić nije mnogo razmišljao kada je dobio poziv Rome.

- Pregovori bili veoma brzi jer su ambicije kluba, trenera i tima iste kao i moje. Poslednja utakmica u sezoni, u finalu Lige Konferencije, nije uticala na moje mišljenje, jer kao što sam rekao, odluka je bila laka i već sam odlučio da dođem u Romu. Jednom kada nešto odlučim u svojoj glavi, nemoguće je da se predomislim.

foto: EPA/Riccardo Antimiani

Otkriva Srbin da je Portugalac imao ključnu ulogu u donošenju konačne odluke.

- „Kada smo Murinjo i ja razgovarali pre nekoliko meseci, rekao je da me želi u timu i naravno da je to uticalo na moju odluku. On i Roma su bili savršen izbor za mene. Njegova, moja i ambicija kluba su se poklopile. Moja ideja je bila da dođem ovde i da igram za Romu. Još jednom da radim sa Žozeom Murinjom - objasnio je Nemanja Matić.

