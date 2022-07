UNUK LEGENDARNOG ŠEKULARCA IGRAĆE U PREMIJER LIGI: Šekijev naslednik u timu sa Aleksandrom Mitrovićem!

Dragoslav Šekularac bio je i ostao upamćen kao mađioničar sa loptom. Njegov unuk Kristian krenuo je njegovim stopama, a da je na dobrom putu da stigne dedu pokazuje i činjenica da je potpisao za Fulam.

foto: Printskrin/Instagram

Mladi fudbaler Kristian Šekularac (18) igraće naredne sezone sa Aleksandrom Mitrovićem u Premijer ligi. On je rođen u Londonu, ali je kao dečak sa porodicom otišao da živi u Švajcarsku. Igra na poziciji ofanzivnog veznog igrača, a u Fulam dolazi iz mladog tima Juventusa u kojem je proveo dve godine. Pre toga igrao je za Servet i Ženevu.

- Drago mi je što sam se pridružio Fulamu i što ću biti deo ovog velikog kluba. Želim da se zahvalim na ukazanom poverenju i jedva čekam da počnem sa ovim uzbudljivim novim izazovom. Takođe, zahvaljujem se Juventusu za poslednje dve ipo godine, kao i na njihovim naporima da me zadrže u klubu još mnogo godina. To što sam bio deo jednog od najboljih klubova na svetu naučilo me je mnogo u svakom pogledu - napisao je mladi Šekularac i poručio:

foto: Printskrin/Instagram

- Juventusu i svim mojim saigračima želim najveću sreću i uspeh. Međutim, snažno sam osećao da predstoji novi izazov u ​​mojoj mladoj karijeri i povratak u moje rodno mesto, London, i pridruživanje Fulamu, klubu koji sam oduvek voleo i koji sam pratio, čini me veoma srećnim. Na kraju, ali ne i najmanje važno, želeo bih da se zahvalim svojoj porodici što je uvek bila tu za mene, kao i Federiku Masaiju u bazi CAA za njegovu dragocenu pomoć i njegovo prijateljstvo.

Da napomenemo, Kristian, rođen 7. decembra 2003. godine, unuk je rođenog brata Dragoslava Šekularca, Mirka. Momak je igrao za sve selekcije Švajcarske, a u seniorskoj konkurenciji ima priliku da igra za matičnu državu, ali i zemlje svog porekla Srbiju i Severnu Makedoniju.

foto: FK Crvena zvezda

Njegov deda Dragoslav Šekularac preminuo je 5. januara 2019. godine u Beogradu u 81. godini. Bio je legenda i druga zvezda Crvene zvezde. Jedan od najboljih driblera na ovim prostorima svih vremena. Za 11 godina u Crvenoj zvezdi odigrao je 470 utakmica i postigao 119 golova, osvojio je sedam titula državnog prvaka i pet kupova. Kao trener je osvojio duplu krunu, a tim sa Marakane koji je ostavio svom nasledniku Ljupku Petroviću u prvoj sezoni posle njegovog odlaska postao je šampion Evrope i sveta.

Kurir sport/A. R.