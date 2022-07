OVAJ ČOVEK JE NEUNIŠTIV: Potpisao je za peti srpski klub i to u 40. godini, nekada je igrao za PARTIZAN, a oženjen je SRPKINJOM

Obiora Odita nema nameru da stane. Iako je ušao u 40. godinu života i dalje juri za loptom kao da ima 20 leta menja.

foto: Printskrin/Instagram

Nigerijac koji je u Srbiju stigao daleke 2003. godine ima novi klub. Naredne sezone nosiće dres Železničara iz Pančeva i biće to njegov peti klub u Srbiji. U našu zemlju stigao je pre 19 godina kada je obukao dres Javora. Za klub iz Ivanjice igrao je još u pet navrata. Ubedljivo je stranac sa najdužim stažom u srpskom fudbalu.

Odita je nedavno predstavljen u Pančevu kao veliko pojačanje, a klub ima ambiciju da pokuša da se domogne Superlige.

- Ugovor potpisan, tako da je i zvanično Obiora Emanuel Odita novi član našeg tima i važan točkić u mehanizmu koji vodi ka Superligi. Odlučni smo da nastavimo tamo gde smo u prethodnoj sezoni stali. Imamo dobar tim, imamo najbolje navijače, imamo i nov teren, a ako bude i malo sreće, imaćemo baš sve - stoji u objavi FK Železničar na društvenim mrežama.

foto: Starsport

Obiora Odita (39) iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru, a u Srbiji je još nosio dres Partizana, Voždovca i Mladosti iz Lučana. U inostranstvu igrao je za Al Ain iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Vesterlo iz Belgije, Tedu iz Kine i Taraz iz Uzbekistana.

foto: Printskrin/Instagram

Oženjen je Srpkinjom Dunjom Viduljević sa kojom ima ćerkicu. Njih dvoje su deset godina u braku, venčali su se u hramu Svetog Save u Beogradu. Srpski zet iz Nigerije ima naš pasoš i ovde je osnovao porodicu.

foto: Starsport

Navijači Partizana ga i danas pamte po dobrom. Obiora Odita bio je strelac dva gola protiv ukrajinskog Dnjepra 2005. godine, kada su crno-beli uspeli da se plasiraju u osminu finala tadašnjeg UEFA kupa. Sa Partizanom je osvojio titulu 2005. godine, a za klub je upisao 68 utakmica i dao 23 gola. Crno-beli su ga dobro unovčili, tako što su na njegovoj prodaji u Al Ain zaradili milion evra.

foto: Starsport

Srbiju obožava i to nikada nije krio, a jedan događaj po dolasku u našu zemlju, tačnije u Ivanjicu pamti dok je živ.

- Kada sam stigao, jedino što mi je teško padalo bile su jako hladne zime kakvih nema u Nigeriji, ali i na to sam se navikao. Do dolaska u Srbiju nikada nisam nosio kapu, šal i rukavice. Najveće iznenađenje za mene bio je sneg, koji sam prvi put video u Ivanjici. Nije mi bilo jasno šta to pada - izjavio je jednom prilikom Obiora Odita.

Kurir sport/A. R.