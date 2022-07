PARTIZAN PREDSTAVIO NOVAJLIJU IZ PRVAKA TURSKE TRABZONA: Iliev veruje da će Dijabate činiti čuda u crno-belom dresu! VIDEO

Posle Zlatana Šehovića i Aleksandra Filipovića na bekovskim pozicijama, Patrika Andradea u veznom redu i povratnika Svetozara Markovića na mestu štopera, Partizan je u četvrtak predstavio i peto pojačanje ovoga leta.

To je, kako je juče i najavljeno, krilni fudbaler Fuseni Dijabate koji se iz turskog šampiona Trabzona preselio u Humsku. Dijabate je sa crno-belima potpisao trogodišnji ugovor, a predstavljen je u društvu sportskog direktora Ivice Ilieva.

Iliev je naglasio da je Partizan već priveo kraju letnji prelazni rok, iako on za mnoge klubove nije ni počeo.

- Izuzetno sam zadovoljan što smo gotovo završili prelazni rok, a on tek da je počeo u Evropi, ne sećam se da je jedan klub završio prelazni rok a da sezona nije ni počela, znali smo da nas čeka pakleno leto, da imamo malo vremena, ali krenuli smo jako i uspeli da kompletiramo ono najjače što nam treba - izjavio je Iliev.

Iliev je Dijabateov transfer je nazvao ''spektakularnim Partizanovim poslom'', ali nije želeo da otkrije da li je i koje obeštećenje klub iz Humske platio Trabzonu, za čije čelnike je Iliev imao samo reči hvale, uz opasku da se sada mnogi u Turskoj čude kako je Partizan uspeo da angažuje tako kvalitetnog igrača.

- Mislim da je to poslovna tajna, ali Partizan je napravio spektakularan posao. On je imao ugovor sa Trabzonom i samo zbog odnosa dva kluba, koji su podignuti na nestvaran nivo, došlo je do ovakvog transfera - naglasio je Iliev.

foto: FK Partizan/Miroslav Todorović

Sportski direktor crno-belih je zaintrigirao javnost i šifrom ''30 sekundi''.

- Ja ga zovem 30 sekundi igrač, on zna, to je mala šala, objasnio sam mu šta znači, a to je da očekujemo mnogo, da bude jedan od najboljih naših igrača i u perspektivi da bude jedan od najboljih koji je ikada igrao u našem klubu - zaključio je Iliev, uz nadu da će novi Partizanov sastav biti jedan od najboljih poslednjih godina.

Dakle Dijabate je stigao, a supertalentovani napadač Marko Milovanović otišao u špansku Alemeriju, gde će se pridružiti Umaru Sadiku. Vrednost Milovanovićevog transfera je pet miliona evra!

Kurir sport