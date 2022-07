RADNIČKI PRED GOSTOVANJE NA MARAKANI: Zvezda je prošle godine kiksnula u prvom kolu, daćemo naš maksimum da im se to opet dogodi

U prvom kolu Superlige Srbije, fudbaleri Radničkog u nedelju od 20 časova gostuju aktuelnom šampionu Srbije Crvenoj zvezdi.

Ovogodišnje prvenstvo sa sobom donosi ogroman ulog. Direktan plasman za prvaka u grupnu fazu Lige šampiona u sezoni 2023/24. Vicešampion će u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Trećeplasirani će u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, a četvrtoplasirani u drugo. Pored njih, pobednik Kupa Srbije će imati direktan plasman u plej-of Lige Evrope, što znači i sigurno mesto u grupnoj fazi Lige konferencija u slučaju neuspeha.

Ukoliko pobednik Kupa Srbije bude jedna od dve prvoplasirane ekipe na tabeli, onda se sve pomera za jedno mesto, pa će trećeplasirani imati zagarantovanu jesen u Evropi, a petoplasirani će u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Zbog toga su se sve ekipe značajno pojačale i svako ima svoju računicu. Radnički želi da ponovo bude među ekipama koje će se boriti za Evropu.

Šef stručnog štaba Nišlija Tomislav Sivić prepustio je Zvezdi ulogu favorita na premijeri Superlige, ali je istakao da njegov tim u Beograd neće ići sa “belom zastavom”.

-Pred nama je najteže moguće gostovanje u našoj ligi. I Radnički, a i ja smo osetili gorak ukus Marakane. Znamo koliko tamo može da bude neprijatno, ali svaka utakmica je nova šansa da popravimo utisak. Da se predstavimo u dobrom svetlu, da pokažemo da smo na pripremama obavili kvalitetan posao. Rezultat je u drugom planu, u smislu da nemamo imperativ. Ako se sećate, Zvezda je prošle godine kiksnula u prvom kolu protiv Vojvodine i imala je određene probleme zbog toga. Sada će sigurno dati sve od sebe da joj se to ponovo ne dogodi, ali mi ćemo dati naš maksimum da im se to dogodi. Oni su izuzetno snažan tim, osvajači su duple krune, ali mi ćemo probati da igramo našu igru, da izađemo visoko, pa na kraju neka bude šta bude. Mi tamo ne možemo puno toga da izgubimo, a možemo mnogo da dobijemo. Neće biti nikakva katastrofa za nas ukoliko ne zabeležimo pobedu. Pratili smo pripremne utakmice Crvene zvezde, oni su favoriti, ali mi imamo svoju viziju i probaćemo da iz toga profitiramo koliko god je to moguće- rekao je Sivić.

Radnički se pred početak sezone suočava sa kadrovskim problemima, posebno u poslednjoj liniji tima.

-Imamo dosta poteškoća u defanzivnom delu ekipe. U procesu smo rešavanja toga i verujem da ćemo uskoro imati još novajlija. Gruzijac Tolordava je stigao pre nekoliko dana. On će biti značajno pojačanje, ali treba mu malo vremena da se adaptira na novu sredinu. On je jedan štoper, a drugi će najverovatnije biti Mlađović, koji je prošle sezone ovde igrao levog beka, ali je u prošlom klubu bio štoper. Savić je povređen, Jamkam se leči od posledica malarije, dok je Vujadinović napustio klub. Vezni red i napad su posloženi i tu nemam većih dilema. Arsić će preskočiti prve dve utakmice zbog crvenog kartona koji je zaradio u poslednjem kolu prošlog prvenstva. Utakmica i protivnik određuju ko će dobiti prednost na određenoj poiziciji, a ja imam u glavi tim koji če istrčati na stadion Rajko Mitić- jasan je Sivić.

Strateg Nišlija je na kraju govorio i o ambicijama u novoj sezoni.

-Igraćemo na tri fronta i ambicije su nam visoke. Želim da čestitam prethodnom stručnom štabu na osvojenom četvrtom mestu, to je veliki uspeh i biće teško ponoviti ga. Mi smo se tokom priprema malo drugačije profilisali, pa ćete u novoj sezoni videti jedan ofanzivni Radnički, koji stoji visoko i igra agresivan fudbal. Ogromna zahvalnost rukovodstvu kluba na maksimalnim uslovima koje su nam omogućili na pripremama. Mi smo ih iskoristili na pravi način. Nemamo nijednu povredu sa priprema. Pažljivo smo merili minutažu tako da gotovo svi igrači, izuzev onih najmlađih, odigraju oko 300 minuta na pet utakmica. To znači da je 80 odsto ekipe, fudbalskim žargonom, razigrano. Promenili smo stil igre. Uradili smo mnogo stvari da izgledamo drugačije, koncepcijski dovodili drugačije igrače. Biće to zahtevnija igra, sa više trčanja, sprinteva... Za sve to treba vremena, koga nemamo. Videćemo gde će nas to odvesti, ali ja verujem da ćemo biti konkurentni. Ulog je ogroman, sve ekipe su se pojačale, a naš zadatak je da do kraja budemo u borbi za evropska mesta. Raspored nam ne ide na ruku, posle Zvezde ćemo biti domaćini Partizanu, pa sledi evropska utakmica. Ne može teže od toga, ali šta je tu je. To će nam pomoći da očvrsnemo i da što pre uhvatimo dobar ritam. Sezona je duga, treba i strpljenja, ali mi smo ovde svi optimisti i spremni smo da radimo dobre stvari za Radnički- završio je Sivić.

Glavni sudija utakmice između Crvene zvezde i Radničkog biće Milan Mitić, dok će u VAR sobi biti Lazar Lukić.

