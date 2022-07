ŠUTIRAJ PENAL BORJANU, KUPI KARTU OD PANKOVA: Velika akcija Crvene zvezde za navijače, pred utakmicu protiv Kolubare

Crvena zvezda će u subotu od 20.00 časova ugostiti Kolubaru u okviru drugog kola Superlige, a na zapadnoj tribini biće postavljena specijalna fan zona koja će trajati sve do 19.50 sati.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda spremila je nagradnu igru za svoje navijače. Zainteresovani će moći da testiraju jačinu šuta, podeljeni u četiri starosne kategorije - do 10, do 15, do 18 i preko 18 godina. Pobednici u šutiranju u subotu će kao nagradu dobiti majicu, ali to nije sve. Tokom svake domaće prvenstvene utakmice klub će organizovati ovo takmičenje, a na polusezoni će oni koji su bili tokom čitave jeseni najbolji, biti proglašeni za pobednike. Nagrada će biti izvođenje jedanaesterca Milanu Borjanu, čoveku koji je toliko važnih penala kao golman Crvene zvezde odbranio...

foto: www.crvenazvezdafk.com

Istog dana, u Servisu za članstvo, sezonske karte će prodavati prvotimac Radoslav Pankov u periodu od 18.00 do 18.30 časova.

