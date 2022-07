UŽIVO, VIDEO: RADNIČKI - PARTIZAN Natho siguran iz penala, umalo tuča na terenu! Mlađović u centru pažnje, velika borba u Nišu

Radnički, Niš - Partizan 1:1

Tok utakmice:

Prvo poluvreme

13. minut - GOOOL - Natho - Iskusni izraelski reprezentativac je siguran realizator sa bele tačke - 1:1

12. minut - VAR - penal za Partizan, faul strelca jedinog gola Mlađovića u svom šesnaestercu nad Vujačićem! Sudija Trifković je prvo pokazao da je slobodan udarac za Partizan, ali je posle intervencije iz VAR sobe pokazao na belu tačku, jer je prekršaj bio u šesnaestercu. Igrači domaćih su se bunili, došlo je do koškanja, pa umalo i tuče, ali je sudija Trifković ubrzo sve smirio.

6. minut - Mladi napadač Partizana Petković ne koristi prvu priliku za Partizan, glavom je šutirao preko gola.

2. minut - GOOOL - Mlađović - Domaćin stiže do prednosti već u drugom minutu. Posle centaršuta iz slobodnog udarca sa oko 30-ak metara, lopta je došla do peterca, Mlađović je nadskočio defanzivca Filipovića, neodlučan je bio i golman Stevanović - 1:0

1. minut - Počela je utakmica na Čairu

Derbi meč 2. kola Mozzart Bet Super lige Srbije igra se u Nišu gde domaći Radnički dočekuje goste iz Beograda, ekipu Partizana. na Čairu su pakleni uslovi, temperatura je čak 32 stepena. Trener Partizana Ilija Stolica ne može da računa na bolesnog Ljubomira Fejsu i novajliju Dijabatea.

Stadion: Čair. Gledalaca: Sudija: Dejan Trifković. Strelci: 1:0 Mlađović (2), 1:1 Natho (13. iz penala)

RADNIČKI NIŠ (4-2-3-1): Drobnjak - Aksentijević, Savić, Tolordava, Mlađović - Pejović, Marjanović - Dimić, Jovanović, Mitrović – Petrov. Trener: Sivić.

PARTIZAN (4-3-3): Stevanović – Filipović, Vujačić, Marković, Urošević – Zdjelar, Andrade, Natho – Menig, Rikardo, Petković. Trener: Stolica.

Rivali su dijametralno suprotno započeli novu sezonu. Radnički je poražen u gostima od Crvene zvezde sa 4:0, dok je Partizan istim rezultatom slavio u Ivanjici protiv Javora

Dva tima su prethodne sezone odigrala tri međusobna prvenstvena susreta, a ekipa Partizana je u sva tri ostvarila trijumf. Prvi odigran u Humskoj tokom jesenje polusezone crno-beli su rešili u svoju korist rezultatom 4:0, dok je prolećni duel na Čairu završen rezultatom 0:2. Meč plej-of faze takmičenja odigran u Humskoj završen je rezultatom 2:0.

Šef stručnog štaba domaćeg tima Tomislav Sivić ističe da u ovakvim mečevima ne može biti velikih iznenađenja i najavljuje otvorenu i napadačku igru u duelu sa crno-belima:

- Živimo u svetu modernih tehnologija i prosto je nemoguće da ja nešto pokušam da sakrijem. Кao što mi otprilike znamo ko će igrati za njih, tako i oni znaju ko će igrati za nas. Duel protiv Partizana će početi sledeća postava: Drobnjak, Aksentijević, Savić, Tolordava, Mlađović, Pejović, Marjanović, Dimić, Jovanović, Mitrović i Petrov. To je najbolje što sada imamo, a nedostaje nam samo Jamkam, koji se polako oporavlja nakon što je bolovao od malarije. Mitrović je još uvek igrač Radničkog, pripreman je za ovaj susret i on će sigurno igrati protiv Partizana. Šta će biti posle toga, nije pitanje za mene, već za upravu kluba. Ja bih voleo da on ostane ovde, to je najbolji igrač na toj poziciji u našoj ligi, ali svestan sam bio od prvog dana da je on kao takav tražen i da ćemo ga teško zadržati. Dejan Stanković je nakon našeg meča sa Crvenom zvezdom bio oduševljen partijom i mogućnostima Mitrovića, odmah je na licu mesta izrazio interesovanje za njega i mene nimalo ne čudi da se on našao na radaru šampiona Srbije. Ja zaista ne znam dokle je to stiglo, još jednom ponavljam da bih voleo da on ostane, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da značajno promenimo koncepciju, jer se radi o igraču koji pravi značajnu razliku na terenu. Imamo najteži mogući raspored. Posle Zvezde nam sledi meč sa Partizanom, koji je dobro otvorio šampionat i sigurno će ovde doći po pobedu. Mi to znamo, poštujemo njihovu ambiciju, ali imamo isti cilj. Igramo u Nišu i želimo trijumf. Igraćemo otvoreno i napadački kao na Marakani, a nadam se da ćemo sada biti mnogo uspešniji u realizaciji. Partizan igra drugačije od Zvezde, a najveća opasnost preti nam od Rikarda, koji je sjajan napadač. Partizan je dobro ukomponovan tim, sa kvalitetnim fudbalerom na svakoj poziciji. Moj kolega Ilija Stolica je trener koji do cilja voli da dolazi kroz pas igru i to je njegov tim dobro demonstrirao u Ivanjici. Da bi to usavršio trebaće mu vremena, ali se na toj utakmici jasno videlo šta on hoće od svoje ekipe i mi smo se temljeno pripremili da to zaustavimo i pokušamo da se nametnemo na terenu. Spremni smo i motivisani i ulazimo u meč naoštreni, sa velikom željom da zabeležimo pobedu na našem stadionu.

Šef stručnog štaba crno-belih Ilija Stolica ističe da respektuje rivala i da očekuje snažan otpor, ali da veruje da će se njegov tim tokom susreta prilagoditi terenu i igri rivala i zabeležiti pobedu:

- To je ekipa prema kojoj imamo zdravu dozu respekta, već sledeće nedelje izlaze na evropsku scenu i želimo im sreću. Radnički je u prvom kolu protiv Crvene zvezde odigrao mnogo bolje nego što je to pokazao rezultat i jasno nam je da ćemo pred sobom imati ekipu koja ima zdrave i realne ambicije. Trudićemo se da od početka nametnemo naš stil igre. Ne mogu da predvidim šta će se događati, ali trudićemo se da otvorimo utakmicu kvalitetno, a da li ćemo biti nagrađeni golom - ne znam. Ali, kako bude odmicala utakmica odgovaraće i nama jer ćemo se prilagođavati na teren, hvataćemo svoj ritam, svaki minut koji zajedno provedemo na terenu je jako važan. Nije važno kako ćemo otvoriti utakmicu nego kako ćemo je zatvoriti.

