SVE MU SE SMUČILO: Platini više ne želi da bude fudbalski zvaničnik

Sud u Belinconi je 8. jula oslobodio Platinija i bivšeg šefa Medjunarodne fudbalske federacije (Fifa) Sepa Blatera optužbi za lažni transfer novca. Optužnica ih je teretila da je Blater iz Fifa blagajne neovlašćeno uplatio Platiniju dva milion švajcarskih franaka 2011. godine. I Platini i Blater su tvrdili da nisu počinili nikakvo krivično delo, a da je taj iznos bio Platinijev honorar koji je Fifa bila dužna da mu isplati za njegovu savetničku ulogu.

"Ne želim se vratim u taj svet", rekao je Platini u intervjuu za televizijski kanal LCI, a prenela HINA.

"Nakon godina medijske pompe, želim da živim u miru. Mislim da ja i moja porodica zaslužujemo medijski mir", dodao je on. Medjutim, Platini ne želi da se ovaj korak shvati kao njegov potpuni odl azak iz fudbala. ; "Nisam najavio svoje povlačenje. Ali neću se vratiti u institucije koje su me slomile. Ne želim da radim sa Fifom ili Uefom ili francuskim savezom. To je odluka koju sam davno doneo", poručio je legendarni francuski fudbaler.

Beta