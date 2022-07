TSC GOSTUJE U BEOGRADU Lazetić: Spremni smo za utakmicu protiv Partizana

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je da je najveće zadovoljstvo igrati protiv jakih protivnika i da je njegova ekipa spremna za predstojeću prvenstvenu utakmicu protiv Partizana u Beogradu.

"Naravno, spremni smo za utakmicu, neće biti lako, ali nam je najveće zadovoljstvo da igramo protiv jakih protivnika. Mislim da smo se posle prva dva odigrana kola dobro namestili. Očekujem dobru igru kao u prethodnim utakmicama, pogotovo u onoj u prvom kolu i verujem da ćemo nastaviti da idemo uzlaznom putanjom. Zadovoljan sam progresom koji smo napravili i siguran sam da ćemo nastaviti da podižemo nivo igre i u ovoj utakmici", rekao je Lazetić.

Fudbaleri TSC-a igraju u subotu od 21 čas u Beogradu protiv Partizana, utakmicu trećeg kola Super lige Srbije.

"Partizan je doveo nove igrače i novog trenera Iliju Stolicu, koga mnogo poštujem. On je uspeo da sa manjim timom kakav je Voždovac dominira kroz igru i dodje do dobrih rezultata. Gledajući Partizan u utakmicama koje su odigrali u pripremnom periodu, pre nego ove u prvenstvu, vidim da to pokušava i sada da uradi. Verujem da će to uspeti ako se njegovi igrači naviknu na nove zahteve i ako dobije njihovu podršku. Ja mu želim sve najbolje, ali naravno tek od naredne nedelje", naveo je Lazetić.

On je rekao i da mu se čini da je novi tim Partizana, ;sudeći po imenima koja su doveli u Humsku, bolji od onog sa kojim su crno-beli završili prošlu sezonu.

Odbrambeni igrač kluba iz Bačke Topole Goran Antonić rekao je da je ekipa motivisana za utakmicu u Beogradu.

"Očekuje nas težak meč u koji moramo da udjemo 100 odsto motivisani ako hoćemo da ostvarimo pozitivan rezultat. Neće biti lako, ali pružićemo maksimum i nadamo se dobrom rezultatu", naveo je Antonić.

Posle dva kola Partizan i TSC imaju po četiri boda.

(Beta)