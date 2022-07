PRIČALI SU GLUPOSTI I SR*NJA O MENI! Levandovski konačno progovorio o rastanku sa Bajernom, pa pomenuo i Halanda: LAGALI SU ME!

Iako je osam godina proveo u Minhenu, osvojio sve što se moglo osvojiti, Robert Levandovski se nije na lep način oprostio od Bajern Minhena.

Popularni Leva je nedavno postao novi igrač Barselone. Nedeljama je trajala drama oko njegovovog odlaska, jer Bajern nije želeo da ga pusti. Poljak je imao ugovor sa Bavarcima do leta 2023. godine, pa su Katalonci na kraju morali da plate obeštećenje od 50 miliona evra kako bi ga doveli na Kamp Nou.

Spekulisalo se da je Robert najpre zamerio čelnicima kluba to što su planirali da ga zamene sa Erlingom Halandom, međutim, on to sada oštro demantuje.

"Nema to veze sa njim. Ja sam čovek kome je istina na prvom mestu. Ne želim da otkrijem šta se tačno dogodilo, ali nije to zbog njega. Ne vidim zašto bio bio problem da je došao tu", rekao je Leva za ESPN i dodao:

"Neki ljudi su me lagali. Jedno su pričali, drugo radili. Ja sam hteo da sve bude čisto i nekima je to bio problem. Osetio sam to i znao sam da je pravi momenat da odem iz kluba. Osaćam da sam sada na pravom mestu. Bilo je vreme za novo poglavlje u životu i karijeri. Dosta je politike bilo u poslednjih nekoliko nedelja kada sam pokušavao da odem. Klub je tražio razlog zbog kog me prodaje jer je teško objasniti sve navijačima".

Levandovski veruje da su u čitavoj ovoj priči navijači Bajerna na njegovoj strani.

"Morao sa da prihatim takav odnos, iako se o meni pričalo dosta gluposti i sranja. To nije bila istina, ali znam da su navijači i danas na mojoj strani", zaključio je Leva.

Levandovski je najbolji strelac u istoriji Bajern Minhena, na 375 utakmica postigao je 344 gola.

Kurir sport