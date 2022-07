CRNOGORAC ŽESTOKO UDARIO PO ZVEZDI! Imao sam nepravedno loš tretman: Krvavo trenirao, a nisam dobio šansu! NEKE DRUGE SU TU PRIČE!

Bivši fudbaler Crvene zvezde Nikola Krstović blista u dresu Dunajske Strede. Crnogorski fudbaler je na šest mečeva, koliko je slovački tim odigrao od starta sezone, postigao čak sedam golova.

Ovaj 22-godišnji napadač najzaslužniji je za najbolji evropski rezultat Dunajske Strede u istoriji kluba - izboren treći krug kvalifikacija u Ligi konferencija. Sa pet postignutih golova na četiri meča Nikola je trenutno najbolji strelac ovog evropskog takmičenja.

Krstović je 2019. godine stigao u Zvezdu iz Zete i posle dve sezone napustio je srpskog šampiona i nastavio karijeru u Slovačkoj. U intervjuu koji je dao za podgoričke "Vijesti" istakao je da je imao nepravedno loš tretman u Zvezdi.

"Nemam nikakvih kontakata sa upravom ili stručnim štabom, trenirao sam žestoko čak krvavo, ali nisam dobio pravu šansu. Neke druge su tu priče i stvari, ali ja ni na trenutak nisam posumnjao u sebe. Sada me nakon svakog gola zovu bivši saigrači iz Zvezde i čestitaju, imao sam nepravedno loš tretman, a oni su to i te kako znali sa treninga. I drugi su to prepoznali" rekao je Krstović.

Nakon neuspešne epizode u Zvezdi Krstović je nastavio da napreduje.

"Na naplatu dolazi dobar rad, fantastična kondiciona priprema, a samopouzdanja mi nikada nije nedostajalo. Nikada nisam sumnjao u svoje mogućnosti, a još smo fantastično odradili pripreme i svakodnevno vrijedno radimo. Svestan sam i da sam spreman za veći korak u karijeri, ali imam još tri godine ugovora, a astronomsko je obeštećenje. Uprkos tome, bilo je nekoliko ponuda za otkup mog ugovora, ali je moj agent to odbio. Sačekaćemo pravu", poručio je Krstović.

Slovački tim će u trećem kolu kvalifikacija odmeriti snage sa ekipom Steaue.

Kurir sport