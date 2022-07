PETKOVIĆEV DEBI IZ SNOVA I PODRŠKA OD LEGENDARNOG FUBALERA: Često se čujemo, drago mi je što imam uz sebe TAKVOG ASA

Čukarički će nastaviti da igra u ritmu četvrtak - nedelja. Posle trijumfa u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv luksemburškog Rasing uniona (4:0), Brđani nisu imali vremena za odmor, odmah su se okrenuli pripremama za duel protiv novajlije u Super ligi, ekipe Mladost GAT (nedelja, 21 čas).

Prošle godine Čukarički je imao nekoliko igrača na pozajmicama. Istakao se Nikola Petković, kapiten reprezentacije Srbije do 19 godina, odličnim igrama u BASK-u, potom i tokom letnjih priprema, zaslužio je mesto u prvom timu ekipe sa Banovog brda.

Prethodno je debitovao za belo-crne u poslednjem meču u sezoni 2020/21, u pobedi protiv surduličkog Radnika (2:1). Nije prošlo mnogo vremena i do njegovog “debija” u startnih 11 Čukaričkog, šef struke Dušan Kerkez dao mu je šansu od početka prvenstvenog meča protiv Napretka, prethodno je odigrao i prve evropske minute u duelu protiv Rasing uniona u Luksemburgu.

- Kad mi je šef saopštio da ći biti u startnih 11, iskreno, nije mi bilo svejedno. Tek je treće kolo, početak sezone, obično mlađi igrači šansu dobiju kasnije. Ali, nisam se uplašio. Naprotiv, “udario” me je adrenalin, osećaj je bio zaista neverovatan. Kad sam izašao na teren, sve je bilo lakše, kao da imam već 20 utakmica u nogama – kazao je Nikola Petković, defanzivni vezista Čukaričkog, koji je potom nastavio:

- Hvala svima u klubu što su imali poverenja u mene, direktorima, stručnom štabu i naravno saigračima. Pričom na terenu najviše su mi pomagali iskusniji, protiv Napretka pre svega Docić i Vujadinović. I što je najbitnije, ostvarili smo vrednu pobedu. Neverovatan je bio osećaj biti akter i evropskog meča, sve je na još višem nivou, sjajan stadion, lepa atmosfera, odličan rezultat u tom trenutku...

Sve je to sada iza Petkovića i Čukaričkog, ono što sledi je meč četvrtog kola Super lige Srbije protiv ekipe Mladost GAT (nedelja, 21 čas, stadion “Karađorđe” u Novom Sadu).

- Igramo dva meča nedeljno, i kao što je šef to više puta ponovio, samo neka to potraje što duže. Mladost je dobra ekipa, vidi se to po njihovim rezultatima na startu sezone. Uvek timovi koji su novi u elitnom društvu igraju sa više žara, imaju dodatni motiv da se dokažu. Naravno da nam neće biti lako, ali Super liga je takva da su iznenađenja uvek moguća i moramo da budemo oprezni. Već na startu šampionata je bilo nekih neočekivanih rezultata, biće ovog dugo i zanimljivo prvenstvo. Na nama je da idemo od utamice do utakmice, da ostvarimo dobar rezultat u Novom Sadu i da tek potom razmišljamo o spektaklu koji nas očekuje u duelu sa holandskim Tventeom - poručio je Petković.

Nikola je karijeru počeo u rodom Zrenjaninu, u Akademiji fudbala “Bambi”, nekadašnjeg srpskog reprezentativca Zorana Tošića.

- Čujemo se često, baš mi je nedavno čestitao posle mečeva protiv Rasing uniona i Napretka, poručio da nastavim u istom ritmu, da vredno radim i budem strpljiv. Drago mi je da imam podršku takvog asa.

O konkurenciji u veznom redu Čukaričkog, Petković je govorio pohvalno.

- To su sve vrhunski igrači, imamo možda i najbolji vezni red u Super ligi. Drago mi je što je tako, mogu da gledam te igrače kako igraju i da učim od njih. Mnogo mi je značila i prethodna godina na pozajmici u BASK-u, igračima koji su sada u mojoj poziciji poručio bih da ne gube vreme, već da odu negde i da stiču iskustvo, da osete razliku između omladinskog i seniorskog fudbala. U drugoj i trećoj ligi nastupa mnoštvo iskusnih igrača, može mnogo toga da se nauči - kazao je na kraju razgovora Nikola Petković.