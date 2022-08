VREME JE ZA NOVU ZVEZDINU ZVEZDU Pančev poručuje: Pravi je trenutak da se potegne to pitanje! Borjan i Deki zaslužuju priznanje!

Rajko Mitić, Dragoslav Šekularac, Dragan Džajić, Vladimir Petrović Pižon, Dragan Stojković Piksi i generacija koju čine igrači koji su učestvovali u trijumfalnom evropskom pohodu 1990/91. godine nosioci su prestižnog priznanja "Zvezdina zvezda".

Od poslednje dodele ove laskave titule prošla je čitava decenija i mnogi smatraju da je pravo vreme da slavni beogradski klub konačno dobije i sedmu "Zvezdinu zvezdu".

Među onima koji smatraju da je idealan momenat da se niz nastavi je i proslavljeni as kluba iz Ljutice Bogdana, član šampionske generacije iz Barija, Darko Pančev.

"Pravi je trenutak da se potegne to pitanje, jer eto recimo ova generacija je dugo na okupu, pet godina zaredom osvaja titulu, čak i duple krune, sad će po svemu sudeći i šesti put uzastopno biti prvak, pa su svake godine igrali grupnu fazu u Evropi, čak i Ligu šampiona, pa čak i nekoliko puta prezimili u Evropi. Sve govori da ovde ima kandidata za Zvezdinu zvezdu", kaže Pančev za Sportal.

Pančev ističe da je idealan kandidat za ovu prestižnu titulu iskusni golman Zvezde Milan Borjan.

"Milan Borjan je činio čuda, otkad je u Zvezdi klub s njim osvaja titule. Kad se samo setim kakve golove je sve spasao u Evropi. Al slažem se i to da bi mogao da bude reizbor Zvezdine zvezde, pa da i Deki dobije to priznanje. Znam, neko će reći nije odigrao dovoljno utakmica, ali vremena su drugačija. Nije isti fudbal sada, pre 15 ili 30 godina i onaj pre 50 i 70 godina. Al uspesi kluba su podjednako značajni", zaključio je legendarni as crveno-belh.

Kurir sport