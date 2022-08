DEVET DANA SMO IŠLI TRAKTOROM! Bivši as Zvezde ne zaboravlja Oluju: Zauvek će ostati tuga! TO JE BILO I UVEK ĆE BITI NAŠE

Na današnji dan pre 27 godina počela je hrvatska vojno-policijska operacija "Oluja" čija se godišnjica u Srbiji obeležava kao Dan sećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti.

U surovoj akciji Oluja proterano je oko 200.000 Srba, ubijeno ih oko 1.700, a više od 700 se i dalje vodi kao nestalo.

U koloni koja je tog leta krenula put Srbije kako bi spasila živu glavu, našao se i Miloš Degenek, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, a sada defanzivac američkog Kolumbusa. Kao mališan koji jedva da je napunio godinu dana, zajedno sa svojom porodicom bio je prinuđen da napusti svoje ognjište.

""Oluja" je velika tragedija. To nije ni oluja to je proterivanje ljudi iz svojih domova, otimanje imovine. Ne sećam se jer sam bio mali, ali se moji sećaju svega i žive tako sa tim. Znam iz priča roditelja, babe i dede da smo devet dana išli traktorom. Zauvek će ostati samo jedna velika žal i tuga za tim šta smo sve ostavili dole. Ali... to je bilo i uvek će biti naše. Naše kuće, mesto gde smo se rodili i postali ljudi... - priseća se Degenek u razgovoru za "Alo".

foto: Starsport

Dok se u Srbiji sećaju žrtava strašnog genocida, u Hrvatskoj se 5. avgust slavi kao "Dan pobede i domovinske zahvalnosti".

"Ljudi u Hrvatskoj to slave jer gledaju svoju stranu priče i ono što njih zanima. Nemam tu mnogo da kažem. Želim samo da smo svi živi i zdravi i da se ovako nešto više nikada ne ponovi" kaže fudbaler.

Podsetimo, u jednom intervjuu koji je svojevremeno dao za Kurir, Degenek je je otkrio da zaplakao kada je prvi put nakon svega što se dogodlo otišao u rodnu kuću.

"Znam iz priča roditelja, babe i dede da smo devet dana išli traktorom. Tada smo imali samo hleb i mleko. Otac nikada posle "Oluje" nije otišao u Dalmaciju. Mene su dvojica deda odvela u Orlić kad sam imao deset godina. Kad sam otvorio vrata rodne kuće, počeo sam da plačem, iako sam bio beba kad su me odneli odatle. Valjda se to oseti, sve ono što su mi roditelji pričali kako smo otišli, sve ono što sam video na snimcima, sve je pobudilo emocije u meni", otkrio je Degenek.

Kurir sport