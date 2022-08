DOĐE MI DA PLAČEM I NIKAD NE PRESTANEM! Potresne reči legendarnog Ćire Blaževića: Ništa me nije obišlo, pojavio se i treći rak

Miroslav Ćiro Blažević je rastužio sve koji ga vole i poštuju emotivnom objavom na društvenoj mreži Fejsbuk.

Legendarni Ćiro ima 87 godina i trenutno se leči od teške bolesti, a reči koje je podelio sa onima koji i ga dalje prate i poštuju, bile su prilično emotivne.

Čuveni fudbaler i trener je otrkio da trenutno čita knjigu "Znakovi pored puta" od Ive Andrića, poručio je i zašto mu se ona sviđa.

- Naime, borim se sa trajnom mišlju da je moje vreme prošlo i da polako odlazim sa ovog sveta. Moji prijatelji, igrači iz moje generacije, svi su oni odavno sahranjeni. Ja sam jedini živ. Život je kratak, kaže Andrić u ovoj velikoj knjizi, a kada se ovako osvrnem, na šta me ova knjiga stalno tera, previše sam propatio.

Kada sumiram ceo svoj život, onda imam potrebu da se zatvorim u svoja četiri zida i toliko zaplačem da nikad ne prestanem. Ništa me u životu nije obišlo! Imao sam dva raka, a sada se pojavio i treći. U detinjstvu sam bio toliko siromašan da sam gaće nosio na štapu, a kasnije u mladosti, kada sam već bio oženjen, supruga i ja nismo znali da li ćemo ručati ili ne. Moj život je bio obična kalvarija i sve sam to morao proći. Čak i ovaj trenerski posao, koji spolja može izgledati drugačije, nije ništa drugo do vrlo malo zadovoljstva, a mnogo razočarenja...

A, moja majka, koja je bila svetinja, i koja je toliko verovala da ću uspeti u životu i da ću postati neko i nešto, nije dočekala da vidi kako sam, mukotrpnim radom, konačno nešto napravio od sebe. Umrla je u vreme moje najveće bede i izuzetno mi je žao zbog toga jer znam kako roditelj, posebno plemenit kao što je bila moja majka, želi da mu dete uspe. Zaveštala me je da se brinem o svojim sestrama iako sam bio najmlađi, toliko je bila uverena u moj uspeh, a ja sam to zaista uradio. Teši me što je to videla odozgo, ali da budem iskren, mala je uteha...

Možda ova Andrićeva knjiga, samo mi je palo na pamet dok ovo pišem, nije preteška za plažu samo zbog velikog broja stranica, ali bi sadržaj mogao biti malo lakši za ove tople dane, neke koje ne ne dovodi do takvih misli, ali svakako preporučujem da i dalje stoji. Možda ne mora da bude preporuka za leto, ali svakako za jesen – i to za život - emotivno je poručio Ćiro Blažević.

