PANČEV OTVORIO DUŠU - O RATU U JUGOSLAVIJI, ARKANU, REPREZENTACIJI: Srce mi puca, ostavilo je na mene VELIKI OŽILJAK

Darko Pančev dao je opširan intervju za hrvatski Indeks gde je govorio o ratu u Jugoslaviji, Arkanu, Crvenoj zvezdi i brojnim drugim zanimljivim temama.

Za početak - rat.

- Iskreno, nemam pojma kako je je taj rat u stvari i poceo. Svi koji smo tada igrali u Zvezdi smo bili jedna porodica. Poštovali smo jedni druge i bili smo odlični prijatelji. Tako je i dana - rekao je Pančev.

Usledio je osvrt na čuveni meč na Maksimiru.

- Igrao sam na tom stadionu pre toga u dresu Vardara i Zvezde i nikada nije bilo nereda. Tog dana neko je očigledno planirao da se to dogodi. Prvo sam bio šokiran, pa zabrinut, ali se nisam plašio. Obezbeđenje je bilo tu, uz nas su stajali igrači Dinama. Kada se situacija smirila ostali smo sa igračima Dinama i malo pričali. Pozdravili smo se i rastali. Nažalost.

Hrvate je zanimalo da li je Pančev znao Arkana...

- Da, logično je bilo da sam ga poznavao s obzirom na to da je bio voda Delija. Sličnih tipova navijača kao što je bio on je bilo svuda, ali da, izgleda da je on ipak bio nešto drugačiji.

Bolna tema je i reprezentacija Jugoslavije.

- Bili smo prvi u tim kvalifikacijama, dao sam 10 golova na sedam meceva. Momci su igrali fenomenalno, da nije bilo tih sankcija uveren sam da bismo ubedljivo osvojili titulu prvaka. Svi mi bili smo nepravedno kažnjeni, kad se setim svih tih igraca i divnih momaka, srce mi puca. Na mene je to ostavilo veliki ožiljak - zakljucio je Pančev.

Kurir sport / Index.hr