OGLASIO SE BIVŠI IGRAČ ZVEZDE POSLE SKANDALA: Nenad Tomović otkrio zašto je napravio HAOS u Humskoj!

Bivši reprezentativac Srbije i fudbaler Crvene zvezde Nenad Tomović se posle meča zaleteo i udario čoveka sa markerom koji je stajao iza gola na severnoj strani stadiona Partizana.

Stvorila se gužva, a policija i redari su uspeli brzo da smire strasti, a akter ovog sukoba se oglasio i objasnio svoju verziju.

- Nisam ga udario, odgurnuo sam ga, imam 20 svedoka koji su čuli sve! Znaš li šta mi je pričao? Ciganska pi**o! Tvoja deca su cigani! Je**m ti mamu - rekao je Tomović za Informer posle meča.

- Najviše me je pogodilo to što mi je decu psovao! Ja sam mu odmah rekao, čekaj kraj, ubiću te! Sreća njegova što sam ga samo odgurnuo! Da nije bila fudbalska utakmica, drugačije bi se završilo jer mi je psovao sve vreme decu! Ne jednom, 100 puta!

Nekadašnji reprezentativac Srbije je bio vidno uzmeniren posle nemilih scena u Humskoj.

- Nikada ne bih reagovao da mi je psovao cigansku majku itd... Ali kada mi decu spomeneš, poludim. Nikada ne bih reagovao ovako, igrao sam i derbi i sve, pa te vređaju, to je normalno! Igrao sam i za reprezentaciju, uvek sam bio korektan, nikada jednu ružnu reč za Partizan nisam rekao, a da mi on decu dira, e to nema šanse da trpim - poručio je Nenad Tomović,

(Kurir sport)