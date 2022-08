ON KOD MENE IMA DVA ŽIVOTA! Stanković ne da na svog ljubimca: Kada neko protiv njega nešto kaže, TO ME OZBILJNO VREĐA

Slabiji početak sezone najboljeg igrača Crvene zvezde, Aleksandra Kataija, nimalo nije zabrinuo trenera Dejana Stankovića.

Na poslednja tri susreta Katai nije bio na svom prepoznatljivom nivou. U Jerevanu je promašio jedanaesterac, a protiv Voždovca čist zicer, pa su se navijači malo zabrinuli.

Ipak, trener Zvezde Dejan Stanković čvrsto veruje da će popularni "El Magiko" biti onaj pravi kada to bude najpotrebnije.

"Sale kod mene ima dva života, ne dva kredita", rekao je Stanković nakon duela za Voždovcem.

"Ja Saleta volim, obožavam ga. Eto, to vam je kažem. To je Sale Katai. Znači slobodno da napištete da on kod mene ima dva života! Da mi stavljamo pod upitnik Aleksandra Kataija.... Ne znam stavrno da li još nešto da kažem. Ne znam kako da se izrazim, a da ne bude grubo. Da to loše ne izgleda u novinama. Evo, ovako ću - Kad neko nešto kaže protiv Kataija, to je kao da me ozbiljno vređa. Baš da me ružno vređa. Moram opet da ponovim da Sale kod mene ima dva života", poručio je Stanković.

Podsetimo, Zvezda će u sredu 17. avgusta gostovati izraelskom Makabiju iz Haife u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Kurir sport