ZVEZDA U IZRAELU: Stanković odgovorio fudbaleru Partizana i otkrio zašto nisu trenirali u Haifi

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je pred meč sa Makabijem iz Haife u okviru plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Imali smo vremena da prostudiramo jedni druge. Ova utakmica, prvo što je lepa, drugo što je velikog uloga za oba tima. Imamo veliko poštovanje za ekipu Makabija, uradila je veliku stvar, izbacila favorizovani Olimpijakos i sigurno na krilima samopouzdanja dočekuje ovaj meč. Mi smo bili stabilni što se tiče ovih kvalifikacija, krenuli iz trećeg kola, zaslugom kluba iz prethodnih godina, kada je Zvezda bila standardni učesnik evro-takmičenja, tako da... spremni smo došli u Izrael, iako je ovo ovde samo prvo poluvreme. Mislim na tih 90 minuta, jer nas čeka revanš u Beogradu. Moje viđenje ove utakmice je da će hrabrija i opreznija ekipa proći dalje", rekao je Stanković.

Stanković je upitan zašto Crvena zvezda nije trenirala u Izraelu.

"Teren je isti uvek, ne verujem da se nešto može promeniti što se tiče terena (osmeh, kratka pauza). Da imamo trening pred 35.000 ljudi, pa da dođemo i istreniramo, a ovako, prazan stadion. Da li ćemo trenirati u Beogradu ili ovde, to nam ne menja ništa. Naprotiv, bolje da mi imamo još jedan dan, za taktičke stvari i zamisli, nego da dođeš ovde i... Kao i uvek kad dođeš u goste, šta možeš da radiš? Malo se zagreješ, malo ševe na dva gola i to je trening. A mi smo ga iskoristili da (u Beogradu) uradimo još jedan taktički trening, pa onda doputovali. Nije nam to prvi put da radimo", smatra strateg crveno-belih.

Još jednom je istakao da je dobro upoznat sa predstavnicima izraelske ekipe.

"Znamo mi svakog igrača Makabija iz Haife, pogotovo 13 koji su standardni. Znamo sve o njima, znamo dobre strane, a pokušaćemo da nađemo loše strane. Opet, ne dobija meč jedan igrač, nego tim. Potrebni su svi, i koji igraju, i koji su na klupi ili, što se nas tiče, koji su ostali u Beogradu. Ali, ima Makabi izvanredne pojedince, ima brzinu, ima iskustvo. Ne može se slučajno doći u plej-of Lige šampiona, tako da znam sve igrače Makabija", naveo je Stanković.

Nije želeo da preuzme ulogu favorita.

"Nema ovde favorita. Detalji će odlučivati. Obe ekipe su dobre, imaju iskustvo, igrale su ovakve utakmice, ulog je veliki za oba kluba. Ko više bude želeo, ko bude hrabriji. Ne vidim nekog ekstremnog favorita. Igraćemo na dva stadiona, oba "vruća". Sigurno da je prednost što igramo revanš kod nas kući, pred 55.000 ljudi, gde se neće čuti zvižduk sudije koliko će biti glasno. Videćemo, ko bude koncentrisaniji i hrabriji, taj će proći", kaže Stanković.

Za razliku od njega, fudbaler Partizana Bibras Natho je izjavio da je Makabi favorit i da će proći dalje.

"Ne mislim ništa", glasio je kratak odgovor Stankovića na pitanje o tome šta misli o konstataciji izraelskog veziste.

Kurir sport