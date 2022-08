ZDANJA ŠANSA! Fudbaleri Partizana večeras (21.00) dočekuju Hamrun: Gordan Petrić za Maltežane spremio SASTAV za izlazak iz krize

Fudbaleri Partizana večeras od 21.00 čas igraju prvu utakmicu za plasman u grupnu fazu Lige konferencije protiv malteškog Hamruna u Beogradu.

Trener crno-belih Gordan Petrić poštuje rivala, ali veruje u svoj tim.

- Utakmica nije naivna. Moramo da uradimo par domaćih zadataka da bismo bili bolji od ekipe koja igra šest utakmica u Evropi. Nadam se da su se momci podigli posle psihičke barijere koju su imali - rekao je Gordan Petrić i nastavio:

- Ako se budemo plasirali i pružili bolju igru, sigurno je da će momci izaći iz krize. Ja sam u svojoj karijeri imao dva puta ovakvu situaciju. U Kristal palasu i Partizanu. Zadesi te to, namesti se tako. Igrači treba da nas izvuku iz ove krize i zato je potrebna maksimalna podrška. Lopta je okrugla, nekada postane četvrtasta... Mi treba da je vratimo da opet bude okrugla. Ponavljam, najveća podrška igračima.

Dotakao se trener crno-belih i prozivke od strane navijača Grobara prema fudbalerima.

- Smeta mi što navijači u nekim trenucima prozivaju igrače koji su najmanje krivi. Ako treba neko da se proziva, neka se prozivaju ljudi sa strane, kao što sam ja. Mladim igračima je bitno da osete podršku... Opet, oni su profesionalci i to ne bi trebalo da ih opterećuje.

Govorio je trener Partizana o mogućim pojačanjima i istakao da je to složena priča. Pomenuo je i svog prethodnika.

- I Stolica je pre mene imao želju da pojača sredinu terena, da ima balans. Partizanu su potrebna dva igrača na sredini terena. Bio sam u koži funkcionera, vrlo je teško dovesti igrača kad počne prvenstvo. Nisam za to da samo dovedemo igrača, već da može odmah da nam pomogne. Možemo da dovedemo nekog igrača koji je nezadovoljan, koji je negde višak, koji je izašao iz povrede... A, i ako ne dođe niko, moraćemo da se snalazimo i da ovi fudbaleri sve izguraju do kraja - zaključio je Petrić.

Misterija

Koga je isprozivao Petrić?

Imao je trener Partizana zanimljiv monolog na konferenciji pred Hamrun. Strateg crno-belih uputio je misterioznu poruku jednoj osobi koju nije želeo da imenuje.

- Ja bih zamolio njega da me ne podržava više toliko jer nisam zaslužio, dosta je bilo ova dva do tri dana. I pored toga možda što sam i zaslužio to, moji drugari i ja smo mu pomogli kada mu je bilo najteže, ali spremni smo da mu opet pomognemo i da ga izvedemo na pravi put. Sad malo zagonetke, tik-tak, tik-tak - smešako se i pričao Gordan Petrić.