ČUKARIČKI ZACEMENTIRAO TALENTOVANOG NAPADAČA: Mihajlo Spasojević produžio ugovor do 2025. godine!

Čukarički je ove sezone prilično pojačao ekipu, doveo je nekolicinu igrača sa bogatim internacionalnim iskustvom, Đorđa Ivanovića, Luku Adžića, Samuela Ovusua, Muhameda Badamosija i Nikolu Vujadinovića, kao i dvojicu mlađih igrača sa ogromnim potencijalnom, Stefana Tomovića i Vladimira Lučića.

Ipak, ne zapostavljaju na Banovom brdu ni momke iz svoje Omladinske škole, njih nekoliko već ima ozbiljnu ulogu u prvom timu Čukaričkog. Jedan od njih je i napadač Mihajlo Spasojević, sa kojim je uprava belo-crnih potpisala novi trogodišnji ugovor, momak koji je nedavno proslavio punoletstvo obavezao se na vernost Brđanima do 2025. godine.

- Spasojević je izuzetan potencijal, već dugo je u Čukaričkom, još od pionirskih dana. Igrama u mlađim kategorijama skrenuo je pažnju na sebe, a već duže vreme je sa prvim timom. Na nama je da čuvamo našu decu, Mihajlo je jedan od momaka koji su budućnost kluba. Odigrao je već i 15 utakmica za prvi tim, postigao dva gola, od toga jedan u Evropi. Verujem da će dobijati sve veću minutažu, da će nastaviti da se razvija, uz evidentan kvalitet koji poseduje i da će na kraju ostvariti i inostrani transfer – kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

Spasojević je prvi profesionalni ugovor sa Čukaričkim potpisao još pre tri i po godine, čim je stekao uslov za to, u momentu kad je napunio 15 godina. Da su u klubu znali šta rade svedoči činjenica da je stigao do prvog tima, a sada je stigao i novi ugovor, uz produžetak saradnje na još tri godine.

- Kad sam potpisivao prvi ugovor sa Čukaričkim, imao sam želju da dođem do prvog tima, to je bila neka moja vizija. Drago mi je da se to ostvarilo, sada je lestvica podgnuta na viši nivo. Na meni je da još bolje radim, da dođem do što više minuta i naravno ono što je u opisu moje pozicije, da postižem golove. Sezona je dobro krenula, pogodio sam dva puta, siguran sam da će biti još dobrih mečeva. Drago mi je zbog veoma jake konkurencije u timu, smatram da Čukarički odavno nije bio jači i zbog toga me činjenica da sam potpisao novi ugovor dodatno raduje. Zadovoljan sam na Banovom brdu, zbog toga sam se i brzo dogovorio oko produžetka saradnje, želeo bih da se zahvalim svima na ukazanom poverenju – istakao je Mihajlo Spasojević.

