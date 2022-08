GOLMAN ZVEZDE BORJAN KAŽE DA ZVEZDAŠI TREBA DA BUDU PONOSNI: Možemo i do četvrtfinala u Ligi Evrope!

Posle revanša sa Makabijem u plej-ofu za Ligu šampiona, golman Crvene zvezde Milan Borjan je rekao da je preponosan na saigrače!

- Život ide dalje. Nekad imaš sreće, nekad nemaš sreće. Danas nije bila naša sreća. Odigrali smo fenomenalno. Možda smo mogli prvu utakmicu da odigramo bolje. Sve je to fudbal. Igramo Ligu Evrope, preponosan sam na momke, klub, navijače, pokazali smo da smo velika porodica. Zvezdaši treba da budu ponosni. Liga Evrope je ozbiljno takmičenje. To je realnije takmičenje za nas, možemo da doguramo do osmine finala ili do četvrtfinala. Sada se okrećemo domaćem prvenstvu gde imamo dve teške utakmice - rekao je Borjan.

Kurir sport