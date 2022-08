ANĐUS BRUTALNO URNISAO ZVEZDU: Svaka KRŠINA i BUDALA tamo vredi 2 miliona evra, Pavkov nije fudbaler nego zabavljač, a Kanga...

Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona, pošto su na stadionu "Rajko Mitić" odigrali nerešeno 2:2 sa Makabijem iz Haife, u revanš meču plej-ofa.

Urednik u Kuriru Miloš Bjelinić ovo smatra ogromnim neuspehom Crvene zvezde.

- Makabi je dominirao. Zašto je Crvena zvezda stala, to je pitanje za Stankovića. Drugo pitanje je fizička spremnost igrača Zvezde. To su stvari koje su neobjašnjive, pogotovo kako je Zvezda odigrala drugo poluvreme. Na Marakani, pred onakvom podrškom, stvarno neobjašnjivo. Zvezdin pad u drugom poluvremenu je definitivno nešto za ozbiljnu analizu. Na početku te analize je izvođenje Kange, on je bio najbolji u prvom poluvremenu. Bio je odličan do momenta kada se okliznuo i tražio faul umesto da nastavi akciju. Nejasno je njegovo izvođenje iz igre kao i izmene koje su posle usledile i dovele do ovoga. Bilo je pitanje momenta samo kad će ovo da se desi. Zvezda je na papiru kvalitetniji tim od Makabija, imala je sve uslove i atmosferu. Sve je bilo na strani Zvezde i ona to ništa nije iskoristila. Ovo je ogroman neuspeh - rekao je Bjelinić.

Anđus je bio nešto oštriji po pitanju neuspeha Crvene zvezde, te izjavio da u Zvezdi "svaka budala i kršina vredi dva miliona evra".

- Sve što je kolega rekao je u pravu. Svaka rečenica dalje dovodi do drugih pitanja. Ništa nije crno belo, ali ovo jeste neuspeh. Priča da je Zvezda skuplja, ona formalno jeste, ali to je zato što neka kršina koja vredi 200.000 evra ima ugovor od milion evra. Ne znači da on zapravo toliko vredi. Zato svaka budala u Zvezdi vredi dva miliona evra i to se videlo juče na terenu. Makabi čak i bolje rezervne igrače ima. Što se tiče Kange, složiću se sa kolegom. Kanga nije tehničar, Srnić ne zna gde se nalazi, on je juče najlošije igrao. Pavkov služi kao zabavljač, ume da ubode glavom i to je to. On nema pojma nogama da igra. On nije fudbaler, on je amater ali je ljubimac navijača. Ta cena Zvezde je bajka veštački napravljena. Kanga je jedini igrač koji zna da igra fudbal. Onog momenta kada ga je zamenio, ja sam znao da je utakmica gotova - izjavio je Anđus gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:20 Mirko Ivanić posle ispadanja iz Lige šampiona