ISKUSNOG VEZISTU NE ZANIMAJU RIVALI, SAMO DA SE PROĐE GRUPA! Natho priželjkuje da se ponovi PROLEĆE U EVROPI!

Vezista Partizana Bibars Natho svestan je da crno-beli nisu odigrali dobar meč protiv Hamruna na Malti, ali je plasman u grupnu fazu Lige konferencij, u postojećim teškim okolnostima, svakako najvažnija stvar!

Posle ubedljive pobede sa 4:1 u Beogradu, u revanšu na Malti je bilo nerešeno (3:3), iako je vicešampion Srbije desetak minuta pre kraja meča imao dva gola prednosti, ali je Hammrun golovima iz opravdano dosuđenih penala uspeo da ostane neporažen na svom terenu, koji je više ličio na oranicu!

- Nije bila dobra utakmica za nas, ali na kraju je u ovakvom trenutku, u ovoj utakmici, bitan je rezultat. Prihvatamo to i idemo u grupnu fazu. To je ono što smo želeli. Ne zanimaju me rivali, želim da prođemo grupu. Prošli put smo to uspeli i verujem da ćemo opet dočekati proleće u Evropi- rekao je Natho, koji odnedavno pored izraelskog ima i pasoš Srbije.

Crno-beli su prošle sezone, po vođstvom trenera Aleksandra srtanoje vića, stigli do osmine finala Lige konferencija, gde su u dva duela bili apsolutno nemoćni protiv znatno kvalitetnijeg holandskog velikana Fejenorda, bivšeg prvaka Evrope.

Kurir sport