LALATOVIĆ PODNEO OSTAVKU: Srpski trener NAPRAVIO HAOS, pa otkrio zašto odlazi! (VIDEO)

Velika bura i novi haos u ponovo u banjalučkom Borcu. Kontroverzni trener Nenad Lalatović opet je podneo ostavku! Nezadovoljan posle poraza njegovog tima od Leotara (0:1), prvo je bio besan na svoje igrače, bio je vidno ljut na njih, a onda je odlučio da napravi radikalan potez i više ne bude trener Borca.

Lalatović je na klupu došao početkom juna i posle skoro tri meseca je drugi put podneo ostavku. Sada je bio ljut na svoje igrače zbog partije koju su prikazali u domaćem šampionatu i naglasio je da ovog puta "neće promeniti odluku" i da sigurno odlazi.

- Želim da se zahvalim svima u klubu, imali smo neke dobre utakmice, sada smo bili mnogo bolji protivnik, trebalo je da budemo prvi na tabeli, Nenad Lalatović bi sa svojim stručnim štabom bio prvi na tabeli. Kada sada nisam uspeo, ne znam kada ću moći. Od kada sam došao, nisam osetio slast da igram u Banjaluci. Umesto da budemo prvi, sada smo drugi ili treći, zaslužili smo pobedu, stvarali šanse, napadali, imali šanse. Ne znam da li ćemo moći u budućnosti da budemo prvi, ovo mi je teško palo. Podneo sam ostavku, zamolio sam ljude iz kluba da je prihvate. Zasedaće u subotu i odlučiće - rekao je Lalatović.

Imao je Lalatović šta da kaže i ljudima iz kluba, navijačima. Pogodilo ga je najviše mnogo što njegov tim nije preuzeo tron.

- Hvala navijačima, ljudima u klubu, želim im ono što želim sebi, ovde se osećam kao da sam odrastao ovde. Žao mi je što nisam uspeo da izađem na prvo mesto. Imao sam priliku, umesto da budem prvi, ostajem ispod. Pošto se to nije dogodilo, pogodilo me. Rekao sam i igračima u autobusu, pozdravio sam se sa njima, doneo sam odluku, rekao sam im da ako nismo danas uspeli, da ne znam da li ćemo moći u budućnosti. Primili smo gol iz jednog šuta. Poklonili smo gol. Fali nam sportska sreća, možda će neko novi naći tu sreću. Ja sam emotivan, teško mi pada. Nisam uspeo. Borac je igrao mnogo bolje i sada, moj igrač je njihovom igraču asistirao za gol. Ja ću svoju karijeru nastaviti dalje, možda uskoro, u narednih sedam do 10 dana nađem novi klub. Lalatović umesto da bude prvi, podneo je ostavku - kazao je Lalatović.

Lalatović je posle kobnog poraza od Leotara, kritikovao želju igrača i rekao da "niko ne bi trebalo da dobije platu posle ovakve partije."

- Ne znam više šta da kažem. Ponovo nismo iskoristili mnoge zicere, iz našeg poseda smo primili gol. Po ko zna koji put nismo gladni, nismo željni pobede. Umesto danas da dođemo do te prve pozicije i preuzmemo vrh tabele moji igrači to ne žele. Ne znam više šta da im kažem. Ovog puta su oni krivi, ako ne mogu da se nose sa pritiskom, neka idu - pričao je u dahu Nenad lalatović, pre nego što je saopštio odluku da se definitivno povlači sa mesta šefa stručnog štaba Borca iz Banjaluke.

