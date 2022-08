SPORNA SITUACIJA! Sudijski ekspert tvrdi: Bio je CRVENI! Partizan je morao da završi meč sa desetoricom!

Fudbaler Partizana Nemanja Jović na meču protiv Radničkog napravio je dva oštra starta u kratkom vremenskom periodu, ali samo za jedan je dobio žuti karton.

Sudijski ekspret Zdravko Jokić tvrdi da je Radnički iz Kragujevca oštećen na meču protiv Partizana.

Podsetimo, Partizan je slavio u Kragujevcu 1:0, a gol za trijum postignut je u 88. minutu utakmice.

Zdravko Jokić je u studiju TV Arenasport komentarisao sudijske odluke sa mečeva Superlige ovog vikenda, a jedna koju je napravio sudija Srđan Jovanović, stručni konsultant je okarakterisao kao pogrešnu.

Mladi Nemanja Jović je ušao u igru na poluvremenu i posle samo 15 minuta igre dobio žuti karton. A onda je dva minuta kasnije načinio još jedan prekršaj, ali se provukao bez isključenja i crvenog kartona. Jokić kaže da je to bila greška.

foto: Printscreen

"Ovo je start koji ima intenzitet i ima kontakt. Ali ta kamera je na suprotnoj poziciji od sudije. On nije ubeđen da je bilo kontakta i opredelio se da ne da drugi žuti karton. Međutim, evidentno je da je ovo bio bezobziran start i da je trebalo da da drugi žuti karton. Ali ubeđen sam da on nije mogao dobro da vidi sa one strane da li je bilo kontakta ili ne", poručio je Zdravko Jokić.

Kurir sport